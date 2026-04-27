Валютный рынок в ожидании: евро дешевеет, а гривна получает временную передышку

В конце апреля валютный рынок Украины продемонстрировал стабилизацию, сопровождавшуюся коррекцией курса европейской валюты на фоне геополитической напряжённости в мире. В то же время спрос на валюту остается высоким, а банковский сектор фиксирует рекордный ввоз наличных и отток депозитов . Об этом сообщает финансовый аналитик Андрей Шевчишин 27 апреля.

Глобальные факторы и реакция официальных курсов

Мировой рынок зафиксировал снижение курса европейской валюты по отношению к американскому доллару на 0,4%. На эту динамику непосредственно влияет затянувшееся противостояние между США и Ираном. Хотя активные обстрелы прекратились, перекрытие Ормузского пролива поддерживает высокие цены на нефть, что создает серьезное энергетическое давление на экономику Европы. В сочетании с рисками сокращения поддержки в сфере безопасности со стороны США и заявлениями о возможном прямом столкновении с РФ, Европейский центральный банк (ЕЦБ) пока воздерживается от повышения базовых процентных ставок, что объективно ослабляет евро.

По итогам недели (20−25 апреля) официальный курс евро в Украине снизился на 0,4%, остановившись на отметке 51,54 грн. На наличном рынке евро обвалился еще заметнее — на 0,9%, до 51,87 грн. В то же время официальный курс доллара вырос на 0,2% (до 44,00 грн), а наличный — минимально снизился на 0,2% (до 43,97 грн).

Динамика межбанковского и наличного рынков

Согласно имеющимся статистическим данным (с 20 по 22 апреля) активность на межбанковском рынке заметно возросла. Среднесуточный спрос увеличился на 9,7% и достиг 375 миллионов долларов. Предложение валюты также подскочило на 13,9% (с 245 млн долларов). Среднесуточный дефицит на межбанке вырос на 2,5% (со 127 млн до 130,5 млн долларов), что соответствует пиковым мартовским показателям.

На наличном рынке отмечается значительное оживление со стороны продавцов валюты. Среднесуточный объем продаж клиентами вырос на 33,5% — с 57 млн до 76,3 млн долларов, что даже позволило сформировать профицит в первый день недели. Покупка наличных выросла лишь на 4,4% (до 81 млн долларов). Соответственно, среднесуточный дефицит наличного рынка обвалился на 75,6% (с 20,8 млн до 5,1 млн долларов). Такая массовая сдача валюты населением объясняется периодом уплаты налогов: физические лица-предприниматели (ФЛП) закрывали обязательства за первый квартал до 20 апреля, а граждане подавали годовые декларации за 2025 год.

Общий среднесуточный дефицит валюты (наличный и безналичный вместе) за неделю снизился на 8,4% — со 148 млн до 135,5 млн долларов. Благодаря этому НБУ сократил объем продажи валюты из резервов (интервенций) на 3,5%, до 812,4 млн долларов. Внерыночные интервенции Нацбанка выросли на 32% (до 26,9 млн долларов), что все еще остается ниже средних значений 2025 года.

Прогнозы и ожидания

На следующей неделе ожидается публикация ряда макроэкономических данных (бюджет, заработная плата, торговый и платежный балансы), а также заседания ключевых центральных банков. Ожидается, что НБУ сохранит учетную ставку (процент, под который кредитуются коммерческие банки) на уровне 15%, ФРС США оставит ее на уровне 3,75%, а ЕЦБ — 2%. Также рынок ожидает значительных выплат по государственным облигациям (ОВГЗ): 18,5 млрд грн гривневых погашений и купонных выплат, а также 200 млн долларов по валютным бумагам.

Эксперт прогнозирует спокойную динамику курса в ближайшие дни на фоне налогового периода и ожидания решений центральных банков. По базовому сценарию, наличный курс доллара будет колебаться в диапазоне 43,75−44,25 грн, а евро — 51,25−52,00 грн. Хотя общий долгосрочный тренд на девальвацию (обесценение) гривны сохраняется, Нацбанк будет сдерживать его темпы, поскольку они опережают инфляцию и доходность банковских вкладов.