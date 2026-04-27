Валютный рынок в ожидании: евро дешевеет, а гривна получает временную передышку

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

27 апреля 2026, 12:08 Читати українською

Валютный рынок в ожидании: евро дешевеет, а гривна получает временную передышку

В конце апреля валютный рынок Украины продемонстрировал стабилизацию, сопровождавшуюся коррекцией курса европейской валюты на фоне геополитической напряжённости в мире. В то же время спрос на валюту остается высоким, а банковский сектор фиксирует рекордный ввоз наличных и отток депозитов. Об этом сообщает финансовый аналитик Андрей Шевчишин 27 апреля.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Глобальные факторы и реакция официальных курсов

Мировой рынок зафиксировал снижение курса европейской валюты по отношению к американскому доллару на 0,4%. На эту динамику непосредственно влияет затянувшееся противостояние между США и Ираном. Хотя активные обстрелы прекратились, перекрытие Ормузского пролива поддерживает высокие цены на нефть, что создает серьезное энергетическое давление на экономику Европы. В сочетании с рисками сокращения поддержки в сфере безопасности со стороны США и заявлениями о возможном прямом столкновении с РФ, Европейский центральный банк (ЕЦБ) пока воздерживается от повышения базовых процентных ставок, что объективно ослабляет евро.

По итогам недели (20−25 апреля) официальный курс евро в Украине снизился на 0,4%, остановившись на отметке 51,54 грн. На наличном рынке евро обвалился еще заметнее — на 0,9%, до 51,87 грн. В то же время официальный курс доллара вырос на 0,2% (до 44,00 грн), а наличный — минимально снизился на 0,2% (до 43,97 грн).

Динамика межбанковского и наличного рынков

Согласно имеющимся статистическим данным (с 20 по 22 апреля) активность на межбанковском рынке заметно возросла. Среднесуточный спрос увеличился на 9,7% и достиг 375 миллионов долларов. Предложение валюты также подскочило на 13,9% (с 245 млн долларов). Среднесуточный дефицит на межбанке вырос на 2,5% (со 127 млн до 130,5 млн долларов), что соответствует пиковым мартовским показателям.

На наличном рынке отмечается значительное оживление со стороны продавцов валюты. Среднесуточный объем продаж клиентами вырос на 33,5% — с 57 млн до 76,3 млн долларов, что даже позволило сформировать профицит в первый день недели. Покупка наличных выросла лишь на 4,4% (до 81 млн долларов). Соответственно, среднесуточный дефицит наличного рынка обвалился на 75,6% (с 20,8 млн до 5,1 млн долларов). Такая массовая сдача валюты населением объясняется периодом уплаты налогов: физические лица-предприниматели (ФЛП) закрывали обязательства за первый квартал до 20 апреля, а граждане подавали годовые декларации за 2025 год.

Общий среднесуточный дефицит валюты (наличный и безналичный вместе) за неделю снизился на 8,4% — со 148 млн до 135,5 млн долларов. Благодаря этому НБУ сократил объем продажи валюты из резервов (интервенций) на 3,5%, до 812,4 млн долларов. Внерыночные интервенции Нацбанка выросли на 32% (до 26,9 млн долларов), что все еще остается ниже средних значений 2025 года.

Прогнозы и ожидания

На следующей неделе ожидается публикация ряда макроэкономических данных (бюджет, заработная плата, торговый и платежный балансы), а также заседания ключевых центральных банков. Ожидается, что НБУ сохранит учетную ставку (процент, под который кредитуются коммерческие банки) на уровне 15%, ФРС США оставит ее на уровне 3,75%, а ЕЦБ — 2%. Также рынок ожидает значительных выплат по государственным облигациям (ОВГЗ): 18,5 млрд грн гривневых погашений и купонных выплат, а также 200 млн долларов по валютным бумагам.

Эксперт прогнозирует спокойную динамику курса в ближайшие дни на фоне налогового периода и ожидания решений центральных банков. По базовому сценарию, наличный курс доллара будет колебаться в диапазоне 43,75−44,25 грн, а евро — 51,25−52,00 грн. Хотя общий долгосрочный тренд на девальвацию (обесценение) гривны сохраняется, Нацбанк будет сдерживать его темпы, поскольку они опережают инфляцию и доходность банковских вкладов.

Весь рынок инвестиций Украины — в одном каталоге. Сравнивайте и выбирайте проекты на InvestMarket от «Минфина»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает nicky7 и 27 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами