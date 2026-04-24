Главное за неделю: ЕС одобрил кредит на $90 млрд, евро на максимуме, инфляция ускоряется
ЕС одобрил выделение 90 миллиардов евро для Украины и новый пакет санкций против рф
В четверг, 23 апреля,
Евро вновь обновляет рекорд: НБУ определил курсы валют на среду
Нацбанк определил официальные курсы валют на 22 апреля. Евро продолжает обновлять максимумы, тогда как доллар держится выше 44 грн.
НБУ смягчил ряд валютных ограничений
С 25 апреля 2026 года Национальный банк вводит ряд существенных послаблений валютных ограничений. Регулятор уделяет особое внимание поддержанию обороноспособности, привлечению иностранного капитала и специалистов, а также социальной защите граждан.
Годовая промышленная инфляция ускорилась до 36,6% — Госстат
Темпы роста цен в промышленном секторе Украины продолжают ускоряться. В марте 2026 года инфляция в промышленности достигла 36,6% в годовом исчислении. По сравнению с февралем текущего года цены производителей выросли на 2,3%.
Украинцы резко сокращают запасы наличных денег
Объем бумажных денег вне банковской системы сократился, обновив исторический рекорд падения для начала весны. Аналитики предполагают, что имеющиеся сбережения населения конвертируются в иностранную валюту и тратятся на горюче-смазочные материалы.
Комментарии