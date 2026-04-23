В четверг, 23 апреля,
ЕС одобрил 90 миллиардов евро для Украины и новый пакет санкций против рф
Финансирование будет привлекаться через заимствование ЕС на международных рынках капитала, а обязательства по ним будут обеспечены бюджетным резервом Европейского Союза.
Для предоставления ссуды внесены изменения в многолетнюю финансовую перспективу ЕС на 2021−2027 годы, что создает правовые основания для заимствования и дальнейшего направления средств Украине.
Ожидается, что в 2026 и 2027 годах Украина будет получать по 45 млрд евро ежегодно. В частности, в 2026 году:
- 16,7 млрд евро будет направлено на бюджетную поддержку;
- 28,3 млрд евро — на оборонные нужды.
Первый транш планируется привлечь уже в ближайший месяц.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, средства из европейского пакета будут направлены, в частности, на производство оружия, закупку необходимого оружия у партнеров, которое в Украине еще не производится, а также на подготовку к следующей зиме нашей энергетики и критической инфраструктуры.
20 пакет санкций против россии
Президент Европейского совета Антонио Коста также подтвердил в одобрении 20 пакета санкций против россии, чтобы уменьшить ее возможности вести войну.
«Европа твердая, единственная и непоколебимая в поддержке Украины», — отметил он.
