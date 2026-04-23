23 апреля 2026, 15:24 Читати українською

ЕС одобрил 90 миллиардов евро для Украины и новый пакет санкций против рф

В четверг, 23 апреля, Совет Е С одобрил окончательное решение, необходимое для запуска нового финансового инструмента для Украины — Ukraine Support Loan в объеме до 90 млрд евро на 2026−2027 годы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Финансирование будет привлекаться через заимствование ЕС на международных рынках капитала, а обязательства по ним будут обеспечены бюджетным резервом Европейского Союза.

Для предоставления ссуды внесены изменения в многолетнюю финансовую перспективу ЕС на 2021−2027 годы, что создает правовые основания для заимствования и дальнейшего направления средств Украине.

Ожидается, что в 2026 и 2027 годах Украина будет получать по 45 млрд евро ежегодно. В частности, в 2026 году:

  • 16,7 млрд евро будет направлено на бюджетную поддержку;
  • 28,3 млрд евро — на оборонные нужды.

Первый транш планируется привлечь уже в ближайший месяц.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, средства из европейского пакета будут направлены, в частности, на производство оружия, закупку необходимого оружия у партнеров, которое в Украине еще не производится, а также на подготовку к следующей зиме нашей энергетики и критической инфраструктуры.

20 пакет санкций против россии

Президент Европейского совета Антонио Коста также подтвердил в одобрении 20 пакета санкций против россии, чтобы уменьшить ее возможности вести войну.

«Европа твердая, единственная и непоколебимая в поддержке Украины», — отметил он.

18−19 декабря 2025 г., по результатам заседания Совета Е С, лидеры государств-членов Европейского Союза подтвердили готовность помочь Украине в обеспечении финансовой устойчивости в 2026—2027 годах. Стороны согласовали предоставление Украине 90 млрд евро. 14 января 2026 года Европейская Комиссия официально представила предложение о создании нового финансового инструмента для Украины.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
