ЕС одобрил 90 миллиардов евро для Украины и новый пакет санкций против рф

В четверг, 23 апреля, Совет Е С одобрил окончательное решение, необходимое для запуска нового финансового инструмента для Украины — Ukraine Support Loan в объеме до 90 млрд евро на 2026−2027 годы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Финансирование будет привлекаться через заимствование ЕС на международных рынках капитала, а обязательства по ним будут обеспечены бюджетным резервом Европейского Союза.

Для предоставления ссуды внесены изменения в многолетнюю финансовую перспективу ЕС на 2021−2027 годы, что создает правовые основания для заимствования и дальнейшего направления средств Украине.

Ожидается, что в 2026 и 2027 годах Украина будет получать по 45 млрд евро ежегодно. В частности, в 2026 году:

16,7 млрд евро будет направлено на бюджетную поддержку;

28,3 млрд евро — на оборонные нужды.

Первый транш планируется привлечь уже в ближайший месяц.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, средства из европейского пакета будут направлены, в частности, на производство оружия, закупку необходимого оружия у партнеров, которое в Украине еще не производится, а также на подготовку к следующей зиме нашей энергетики и критической инфраструктуры.

20 пакет санкций против россии

Президент Европейского совета Антонио Коста также подтвердил в одобрении 20 пакета санкций против россии, чтобы уменьшить ее возможности вести войну.

«Европа твердая, единственная и непоколебимая в поддержке Украины», — отметил он.

