Нацбанк определил официальные курсы валют на 22 апреля. Евро продолжает обновлять максимумы, тогда как доллар держится выше 44 грн. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.
Евро вновь обновляет рекорд: НБУ определил курсы валют на среду
Курс доллара
На среду НБУ установил следующий курс доллара: 44,12 грн. Это на 2 копейки больше, чем во вторник (44,10).
Исторический максимум доллара: 44,16 (13.03.2026).
Курс евро
В то же время курс евро на среду был установлен на отметке 51,91 грн, что на 2 копейки больше, чем во вторник (51,89).
Таким образом, евро обновил свой исторический рекорд.
Другие валюты
- Польский злотый: 12,26 грн
- Британский фунт: 59,64 грн
- Швейцарский франк: 56,61 грн.
Источник: Минфин
