Евро вновь обновляет рекорд: НБУ определил курсы валют на среду

Нацбанк определил официальные курсы валют на 22 апреля. Евро продолжает обновлять максимумы, тогда как доллар держится выше 44 грн. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

На среду НБУ установил следующий курс доллара: 44,12 грн. Это на 2 копейки больше, чем во вторник (44,10).

Исторический максимум доллара: 44,16 (13.03.2026).

В то же время курс евро на среду был установлен на отметке 51,91 грн, что на 2 копейки больше, чем во вторник (51,89).

Таким образом, евро обновил свой исторический рекорд.

Другие валюты

Польский злотый: 12,26 грн

Британский фунт: 59,64 грн

Швейцарский франк: 56,61 грн.

