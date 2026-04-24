Промышленная инфляция в годовом исчислении ускорилась до 36,6% — Госстат

Темпы роста цен в промышленном секторе Украины продолжают ускоряться. В марте 2026 года инфляция в промышленности достигла 36,6% в годовом исчислении. По сравнению с февралем текущего года цены производителей выросли на 2,3%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Главные драйверы роста

Наибольшее давление на показатели оказывает энергетический сектор и отдельные отрасли перерабатывающей промышленности. Поставка электроэнергии, газа и пара продемонстрировала аномальный скачок — +75,8% по сравнению с мартом прошлого года.

Производство компьютерной и электронной продукции подорожало на 27,7%, а электрооборудование — на 17,4%. Кокс и нефтепродукты прибавили в цене 20,9% в год.

Производство продуктов питания выросло на 13,5%, при этом хлеб и мучные изделия подорожали на 12,6%.

В месячном измерении (март к февралю 2026 г.) основной вклад в рост обеспечила добывающая промышленность: цены на разработку карьеров и добычу полезных ископаемых повысились на 4,8%.