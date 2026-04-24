24 апреля 2026, 17:02 Читати українською

НБУ смягчил ряд валютных ограничений

С 25 апреля 2026 года Национальный банк вводит ряд существенных послаблений валютных ограничений. Эти изменения призваны обеспечить бесперебойную работу оборонных предприятий, привлечь высококвалифицированных специалистов к управлению украинскими компаниями и банками, а также оказать поддержку военнослужащим и украинцам за рубежом. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Упрощаются условия для покупки валюты оборонными предприятиями

При выполнении заявок предприятий на покупку валюты банки смогут не учитывать остатки средств в иностранной валюте на счетах, если:

  • такие средства, полученные от иностранных государств или уполномоченных ими агентств на финансирование контрактов по производству товаров военного назначения и двойного использования, конечными получателями которых являются составляющие сил безопасности и сил обороны;
  • покупка иностранной валюты осуществляется за счет бюджетных средств на цели выполнения государственного контракта с целью производства товаров военного назначения, конечным получателем которых являются составляющие сил безопасности и сил обороны.

«Изменения будут способствовать своевременному выполнению обязательств оборонных предприятий перед государственными заказчиками и надлежащей работе оборонно-промышленного комплекса Украины в целом», — говорится в сообщении НБУ.

Условия для иностранных военнослужащих

Возрастают возможности покупки валюты и ее перевода за границу для военнослужащих-нерезидентов с целью привлечения легионеров в силы обороны.

Военнослужащие-нерезиденты могут без ограничений покупать и переводить за границу иностранную валюту в сумме полученного денежного обеспечения, если такие средства были зачислены на счет военнослужащего с 01 мая 2026 года.

По средствам, зачисленным на счет военнослужащего до 1 мая 2026 года, будет действовать действующий лимит, не превышающий 400 000 гривен в эквиваленте на календарный месяц.

Кроме того, для обеспечения равных условий социальной защиты военнослужащих-нерезидентов Вооруженных Сил Украины и Национальной гвардии Украины банкам предоставлена возможность зачислять средства в гривне внутри Украины от юридических лиц-резидентов, физических лиц-резидентов и нерезидентов на текущие счета всех военнослужащих-нерезидентов независимо от их гражданства.

Идентификация военнослужащих

Уточняется перечень документов, из которых банки и небанковские предоставлятели платежных услуг осуществляют идентификацию и верификацию военнослужащих во время открытия счетов.

Национальный банк предоставил возможность для идентификации и верификации военнослужащих использовать военно-учетный документ военнослужащего нового образца по форме, установленной Министерством обороны Украины, и военный билет, удостоверение офицера, удостоверение генерала, действующие на время открытия счета военнослужащему.

Упрощаются условия покупки и перевода валюты

Упрощаются отдельные условия покупки и перевода валюты с целью привлечения высококвалифицированных специалистов-нерезидентов в украинские компании.

Украинским компаниям разрешено покупать и переводить иностранную валюту на счета физических лиц-нерезидентов — членов наблюдательных советов/советов директоров/исполнительных органов этих компаний, открытых за пределами Украины, в сумме выплат, начисленных с 01 мая 2026 года, по гражданско-правовым договорам.

Кроме того, физические лица-нерезиденты смогут покупать и переводить за границу иностранную валюту в сумме выплат, поступивших с 1 мая 2026 г. на их счета в национальной валюте в банках Украины как заработная плата, другие выплаты, полученные в соответствии с законом Украины «Об оплате труда», выплаты по гражданско-правовым договорам.

Для контроля соответствия валютных операций вышеупомянутых клиентов-нерезидентов требованиям законодательства Украины, в том числе валютного, банки как агенты валютного надзора будут осуществлять надзор за такими операциями с учетом риск-ориентированного подхода.

Поддержка украинцев за границей

Созданы условия для реализации правительственной программы поддержки украинцев за границей.

Национальный банк обеспечил надлежащие условия для осуществления переводов за границу для правительственного агентства ООО «Агентство национального единства» за счет бюджетных средств. Через это агентство будет осуществляться финансирование мер, направленных на поддержку украинцев за границей и содействие их возвращению в Украину.

Также, согласно изменениям, исключено требование для страховщиков подавать ежемесячные расчеты о выполнении требований к платежеспособности для целей пребывания в перечне страховщиков, имеющих право осуществлять операции по перестрахованию с перестраховщиками-нерезидентами.

Указанные изменения предусмотрены постановлением правления НБУ от 23 апреля 2026 г. № 43 «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 24 февраля 2022 г. № 18», которое вступает в силу с 25 апреля 2026 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 1

zzzachary
zzzachary
24 апреля 2026, 17:11
А обмеження на зняття 100 тис на день, або зняти обмеження для вихідних SWIFT-переказів для фізосіб за кордон?!
