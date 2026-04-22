Украинцы резко сокращают запасы наличных денег

Объем бумажных денег вне банковской системы сократился, обновив исторический показатель спада для начала весны. Аналитики предполагают, что имеющиеся сбережения населения конвертируются в иностранную валюту и тратятся на горюче-смазочные материалы. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Рекордное падение в марте

В первый месяц весны 2026 года объем наличных средств, которые граждане держат «на руках», снизился на 0,6%, опустившись до отметки 864,4 млрд гривен. Согласно статистическим наблюдениям, это самое значительное месячное снижение данного показателя именно для марта за более чем десять лет. Кроме того, зафиксированное сокращение стало самым большим оттоком наличной массы из кошельков населения за последние 15 месяцев в целом.

Куда уходит капитал

Анализируя стремительный отток бумажной гривны из потребительского оборота, финансовые эксперты отмечают изменение поведенческих приоритетов. «Все ушло на покупку валюты и топлива?», — отмечает Андрей Шевчишин, выделяя две ключевые статьи расходов, которые могли поглотить наибольшую долю свободных средств украинцев в начале весны.

От накопления до расходования резервов

В течение прошлого 2025 года Национальный банк Украины фиксировал совершенно противоположную тенденцию — систематический рост объемов наличности. По официальной статистике регулятора, в прошлом году общий объем наличной гривны в стране увеличился на 12,6%, превысив в начале 2026 года 926 миллиардов гривен (этот показатель совокупно учитывает как деньги вне банков, так и наличные в кассах финансовых учреждений). Основной причиной такого накопления стали риски безопасности и инфраструктуры: из-за угрозы ударов по энергетике граждане формировали запасы наличных на случай длительных отключений. Текущее мартовское сокращение свидетельствует об изменении этой тенденции: украинцы перестали аккумулировать гривну и начали активно тратить сэкономленные ранее резервы.