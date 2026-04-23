Главное за четверг: 90 миллиардов евро для Украины и новый пакет санкций против рф

ЕС одобрил 90 миллиардов евро для Украины и новый пакет санкций против России

В четверг, 23 апреля, Совет Е С одобрил окончательное решение, необходимое для запуска нового финансового инструмента для Украины — Ukraine Support Loan в объеме до 90 млрд евро на 2026−2027 годы. Финансирование будет привлекаться через заимствование ЕС на международных рынках капитала, а обязательства по ним будут обеспечены бюджетным резервом Европейского Союза.

Энергетическая блокада и конец крипто-лазейки: детали 20-го пакета санкций ЕС против рф

Европейская комиссия приветствовала принятие странами ЕС 20-го пакета санкций против россии. Новые ограничения, прежде всего, направлены против «теневого флота» танкеров, финансового сектора, включая криптоактивы, и схем обхода санкций через третьи страны. Впервые в истории ЕС был применен специальный инструмент противодействия обходу санкций.

Курс доллара ставит рекорды: нужно скупать «зеленый» и как действительно на этом заработать

В ближайшей перспективе у доллара есть две основные проблемы: геополитика и госдолг США с его растущей стоимостью обслуживания. Ужесточение турбулентности доллара в мире — следствие ситуации, сложившейся в мировой экономике и политике в последние годы. Хотя Штаты долгое время оставались главным блюстителем законности с ведущей мировой экономикой. Как следствие, доллар был несомненной валютой № 1 во всех расчетах — от сырья до фондового рынка.

Украине выделяют новый пакет помощи на 600 миллионов евро

Европейская комиссия совместно с Группой Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) объявили о запуске нового финансового пакета для поддержки критической инфраструктуры Украины. Общий объем финансирования составляет более 600 млн. евро. Об этом стало известно 22 апреля во время проходящего в Брюсселе бизнес-саммита ЕС-Украина.

Битва за депозиты: смогут ли криптоплатформы отбить у банков деньги вкладчиков

Апрельские надежды криптоиндустрии на законодательную определенность в США не оправдались. Сенатор Том Тиллис подтвердил, что рассмотрение ключевого законопроекта CLARITY Act, который должен дать рынку цифровых активов четкие правила игры, скорее всего, переносится на май 2026 года. Главный спор идет уже не столько вокруг абстрактной «ясности» для рынка, сколько вокруг более приземленного вопроса — смогут ли криптоплатформы платить доходность за стейблкоины.