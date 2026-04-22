Главные новости среды, 22 апреля.
Главное за среду: Венгрия разблокировала 90 млрд евро для Украины, граждане и бизнес выводят средства из банков
Венгрия сняла вето: послы стран ЕС одобрили кредит Украине на 90 млрд евро
Послы стран ЕС одобрили кредит Украине на 90 млрд евро. Евросоюз сделал решающий шаг в завершающей процедуре утверждения масштабного кредита Украине на 2026−2027 годы. Также послы ЕС одобрили 20-й пакет санкций против России.
Украина отремонтировала поврежденный участок нефтепровода «Дружба».
Украинцы массово забирают сбережения из банков и увеличивают долги
Банковская система Украины столкнулась с самым значительным за последние два с лишним года оттоком гривневых средств со счетов. Параллельно с этим граждане активно снимали валюту и оформляли рекордные объемы новых кредитов.
Украинцы резко сокращают запасы наличных денег
Объем бумажных денег вне банковской системы сократился, обновив исторический рекорд падения для начала весны. Аналитики предполагают, что имеющиеся сбережения населения конвертируются в иностранную валюту и тратятся на горюче-смазочные материалы.
В первом квартале бизнес вывел из банков рекордные 110 млрд грн
В начале 2026 года украинские предприятия массово снимали средства с банковских счетов, установив новый антирекорд по объему оттока гривневых вкладов. Одновременно с выводом собственных резервов корпоративный сектор активно наращивал кредитную задолженность.
