Украина возобновила «Дружбу». Зеленский ожидает разблокирования кредита ЕС

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Восстановление нефтепровода

«Как и было определено в коммуникации с Евросоюзом, Украина проделала ремонтные работы на участке нефтепровода „Дружба“, который был поврежден российским ударом. Нефтепровод может возобновить функционирование», — написал Зеленский в соцсетях.

В то же время он подчеркнул, что гарантий того, что Россия снова его не повредит, нет.

«Хотя никто сейчас не может гарантировать, что российские удары по инфраструктуре нефтепровода не повторятся, наши специалисты обеспечили базовые условия для возобновления работы системы трубопровода и оборудования», — отметил Зеленский.

Кредит в 90 млрд евро от ЕС

Украинский президент подчеркнул, что возобновление «Дружбы» Киев связывает с разблокировкой Европейским Союзом кредита в 90 млрд евро для нужд Украины.

«Мы связываем с этим разблокировку европейского пакета поддержки для Украины, который уже был одобрен Европейским Советом. Но надеемся, что партнеры предпримут соответствующие шаги и по кластерам для Украины — мы уже выполнили свою часть работы по первым кластерам», — подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что европейским партнерам следует продолжать системное санкционное давление на Россию за войну против Украины и работу по дальнейшей диверсификации поставок энергоносителей в Европу.

Блокировка кредита Орбаном

Решение выделить Украине кредит в размере 90 млрд евро на 2026−2027 годы за счет заимствований на свободных рынках под гарантии бюджета блока ЕС принял на саммите в декабре прошлого года. Тогда Венгрия, Словакия и Чехия высказались против участия в кредите, однако поддержали решение.

Впрочем, Венгрия заблокировала решение о кредите на финальном этапе в апреле — правительство Виктора Орбана требовало возобновления транзита российской нефти поврежденным в результате российских обстрелов трубопроводом «Дружба».