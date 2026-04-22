українська
22 апреля 2026, 14:22 Читати українською

Венгрия сняла вето: Послы стран ЕС утвердили кредит Украине на 90 млрд евро

Послы стран ЕС утвердили кредит Украины в 90 млрд евро. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Послы стран ЕС утвердили кредит Украины в 90 млрд евро.

Что это значит

Евросоюз сделал решающий шаг в окончательной процедуре утверждения масштабного кредита Украины на 2026−2027 годы.

Также послы ЕС одобрили 20-й пакет санкций против россии.

Финальный шаг: решение должно быть утверждено из-за письменной процедуры, которую планируют завершить завтра во второй половине дня на саммите лидеров стран ЕС в Кипре.

Что предшествовало?

Накануне глава Европейской службы внешних дел Кая Каллас выразила ожидание скорого решения вопроса о предоставлении Украине займа на 90 миллиардов евро, указав на «новый импульс» в этом процессе после выборов в Венгрии.

В декабре 2025 года в ЕС согласились предоставить Украине кредит поддержки в размере 90 миллиардов евро на 2026−2027 годы. Первый транш для Украины должен быть в начале апреля. Но в марте лидеры ЕС не одобрили окончательно многомиллиардный кредит для Украины, потому что его заблокировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

20 пакет санкций также заблокировали Венгрия и Словакия.

После победы на парламентских выборах в Венгрии лидер партии Тиса Петер Мадяр дал понять, что снимет наложенное Орбаном вето на выделение Киеву кредита 90 миллиардов евро. При этом он отметил, что Венгрия не будет отвечать финансово за этот кредит и выступает против ускоренного вступления Украины в ЕС.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина провела ремонтные работы по нефтепроводу «Дружба». По его словам, нефтепровод может возобновить функционирование.

Роман Мирончук
Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Комментарии - 20

+26
Romanenkas17
Romanenkas17
22 апреля 2026, 14:38
Янукович (курс 8, без податків на депозити, чеки, податки) взяв 5 мільярдів — так ду-ні поскакали, вигнали президента.

Зе (курс 44, податки величезні і контроль) бере 90 мільярдів (не перші і не останні) — радіють…((.

чим хто буде віддавати?

Люди без мозку = країна без майбутнього.
+6
Romanenkas17
Romanenkas17
22 апреля 2026, 15:12
#
Ти про що? Радієш новому кредиту на українців?
0
Lesya31
Lesya31
22 апреля 2026, 15:15
#
Що тут хорошого?
0
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
22 апреля 2026, 15:32
#
«курс 8»
Обовʼязковий продаж валюти звідки взявся?

Про рейдерство, віджим бізнесу, Харківські угоди, мєнтовський бєспрєдєл навіть згадувати не буду. У вас проблеми із причинно-наслідковим звʼязком?
+33
Moonlighter
Moonlighter
22 апреля 2026, 15:49
#
Про рейдерство, віджим бізнесу, Харківські угоди, мєнтовський бєспрєдєл навіть згадувати не буду.

А зараз типу цього всього немає? лол
0
huliolopez
huliolopez
22 апреля 2026, 15:36
#
>Янукович (курс 8, без податків на депозити, чеки, податки)
Середня зп у січні 2010 — 1900 грн (230 доларів)
>Зе (курс 44, податки величезні і контроль)
Середня зп у грудні 2025 — 31000 грн (700 доларів)

Чи може це бути якось пов’язано? Шкода що всієї правди ми ніколи не дізнаємось…
+15
Moonlighter
Moonlighter
22 апреля 2026, 15:57
#
У січні 2010 року президентом був Ющенко.

В 2013 році середня зарплата по Україні була 3200−3300 грн ($400). Сьогодні середня зарплата 26 000 грн ($590).

Сумарна світова інфляція з 2013 року — 40−50%. Тобто 600 доларів сьогодні це ті самі 400 доларів в 2013 році.

+ я вже мочку по податки і тарифи сьогодні.
0
Romanenkas17
Romanenkas17
22 апреля 2026, 16:29
#
Блін, ви всі по європах сидите? як можна зрівнювати сьогоднішне знищення, концтабір? Середня зарплата сьогодні п’ятнадцять тисяч максимум в реальності. Вірити сьогоднішній статистиці не можна, вона відірвана від реальності. А ціни як зросли?
0
Петро Українець
Петро Українець
22 апреля 2026, 16:39
#
Ти кац чи нетакуся-противсіх? важко розпізнати. а що там було приховане за доларом по 8 не розкажеш? як там по золото-валютним резервам? та й не сумуй так сильно, більшість ригів з того часу мігранули до зелених, все майже як було.
+28
Lesya31
Lesya31
22 апреля 2026, 15:14
#
Де потужні боти, де радісні вигуки «який молодець хазяїн, зміг новий кредит вибити»?
0
neverice
neverice
22 апреля 2026, 15:32
#
А ви не уловлюєте причинно-наслідковий зв’язку в тому, що підтримку блокував саме відверто проросійський орбан на замовлення росії (що підтверджено аудіозаписами)?
Як думаєте — чому росія блокувала?
0
Romanenkas17
Romanenkas17
22 апреля 2026, 16:16
#
Брехню його не поширюйте. Головне їм кредити отримати, розікрасти, а люди будуть віддавати. Повісять казки хоть на росію, хоч на корею, все рівно
0
neverice
neverice
22 апреля 2026, 15:22
#
Ну і не збавляючи темп, може б вже офіційно відкрили хоча б перший переговорний кластер по вступу до ЄС… Поки нових російських прихвостнів не повилазило.
0
Romanenkas17
Romanenkas17
22 апреля 2026, 16:17
#
Уже відкрили тобі кластер — піднімають тарифи опалення, світло, акцизи на паливо з січня, податки для фопів — все для твого «вступу в європу"((
+48
guitar
guitar
22 апреля 2026, 15:33
#
Продлили мясорубку еще на 2 года урааа. нужно больше кладбищ
+13
Moonlighter
Moonlighter
22 апреля 2026, 15:58
#
Тут половина потужників пенсіонери або інваліди. Вони переживають тільки для свої пенсії та індексацію.
+5
Romanenkas17
Romanenkas17
22 апреля 2026, 16:20
#
100% для продовження війни! Частину розкрадуть, і в 2027 році будуть нові гроші вициганювати ((.

Всі хто радіє кредиту — ви в європі сидите? Як можна радіти продовженню обстрілів, смертям.(
0
Петро Українець
Петро Українець
22 апреля 2026, 16:35
#
А яка твоя пропозиція, кац? Здатися? Чи нам може дали гроші на напад на твої болота? Може десь в паралельному всесвіті. А в цьому ваша коняка сама сказала, що переговори зараз не основне питання. Пиши листи в своє спортлото, хай забирають твоїх родичів назад на болота і м’ясорубка закінчиться
0
Петро Українець
Петро Українець
22 апреля 2026, 16:41
#
Класичний мінфін :) В коментарях суцільні кацапи і їх місцеві родичі. Пишіть листи своїм головним анфдрофагам, нехай забираються з України і війна закінчиться.
0
Evie Walsh
Evie Walsh
22 апреля 2026, 17:11
#
Ура,грабим дальше! До останнього!
