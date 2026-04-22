Послы стран ЕС утвердили кредит Украины в 90 млрд евро. Об этом сообщает «Радио Свобода».
Венгрия сняла вето: Послы стран ЕС утвердили кредит Украине на 90 млрд евро
Что это значит
Евросоюз сделал решающий шаг в окончательной процедуре утверждения масштабного кредита Украины на 2026−2027 годы.
Также послы ЕС одобрили 20-й пакет санкций против россии.
Финальный шаг: решение должно быть утверждено из-за письменной процедуры, которую планируют завершить завтра во второй половине дня на саммите лидеров стран ЕС в Кипре.
Что предшествовало?
Накануне глава Европейской службы внешних дел Кая Каллас выразила ожидание скорого решения вопроса о предоставлении Украине займа на 90 миллиардов евро, указав на «новый импульс» в этом процессе после выборов в Венгрии.
В декабре 2025 года в ЕС согласились предоставить Украине кредит поддержки в размере 90 миллиардов евро на 2026−2027 годы. Первый транш для Украины должен быть в начале апреля. Но в марте лидеры ЕС не одобрили окончательно многомиллиардный кредит для Украины, потому что его заблокировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
20 пакет санкций также заблокировали Венгрия и Словакия.
После победы на парламентских выборах в Венгрии лидер партии Тиса Петер Мадяр дал понять, что снимет наложенное Орбаном вето на выделение Киеву кредита 90 миллиардов евро. При этом он отметил, что Венгрия не будет отвечать финансово за этот кредит и выступает против ускоренного вступления Украины в ЕС.
21 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина провела ремонтные работы по нефтепроводу «Дружба». По его словам, нефтепровод может возобновить функционирование.
Зе (курс 44, податки величезні і контроль) бере 90 мільярдів (не перші і не останні) — радіють…((.
чим хто буде віддавати?
Люди без мозку = країна без майбутнього.
Обовʼязковий продаж валюти звідки взявся?
Про рейдерство, віджим бізнесу, Харківські угоди, мєнтовський бєспрєдєл навіть згадувати не буду. У вас проблеми із причинно-наслідковим звʼязком?
А зараз типу цього всього немає? лол
Середня зп у січні 2010 — 1900 грн (230 доларів)
>Зе (курс 44, податки величезні і контроль)
Середня зп у грудні 2025 — 31000 грн (700 доларів)
Чи може це бути якось пов’язано? Шкода що всієї правди ми ніколи не дізнаємось…
В 2013 році середня зарплата по Україні була 3200−3300 грн ($400). Сьогодні середня зарплата 26 000 грн ($590).
Сумарна світова інфляція з 2013 року — 40−50%. Тобто 600 доларів сьогодні це ті самі 400 доларів в 2013 році.
+ я вже мочку по податки і тарифи сьогодні.
Як думаєте — чому росія блокувала?
Всі хто радіє кредиту — ви в європі сидите? Як можна радіти продовженню обстрілів, смертям.(