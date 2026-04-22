Венгрия сняла вето: Послы стран ЕС утвердили кредит Украине на 90 млрд евро

Что это значит

Евросоюз сделал решающий шаг в окончательной процедуре утверждения масштабного кредита Украины на 2026−2027 годы.

Также послы ЕС одобрили 20-й пакет санкций против россии.

Финальный шаг: решение должно быть утверждено из-за письменной процедуры, которую планируют завершить завтра во второй половине дня на саммите лидеров стран ЕС в Кипре.

Что предшествовало?

Накануне глава Европейской службы внешних дел Кая Каллас выразила ожидание скорого решения вопроса о предоставлении Украине займа на 90 миллиардов евро, указав на «новый импульс» в этом процессе после выборов в Венгрии.

В декабре 2025 года в ЕС согласились предоставить Украине кредит поддержки в размере 90 миллиардов евро на 2026−2027 годы. Первый транш для Украины должен быть в начале апреля. Но в марте лидеры ЕС не одобрили окончательно многомиллиардный кредит для Украины, потому что его заблокировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

20 пакет санкций также заблокировали Венгрия и Словакия.

После победы на парламентских выборах в Венгрии лидер партии Тиса Петер Мадяр дал понять, что снимет наложенное Орбаном вето на выделение Киеву кредита 90 миллиардов евро. При этом он отметил, что Венгрия не будет отвечать финансово за этот кредит и выступает против ускоренного вступления Украины в ЕС.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина провела ремонтные работы по нефтепроводу «Дружба». По его словам, нефтепровод может возобновить функционирование.