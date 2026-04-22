В первом квартале бизнес вывел из банков рекордные 110 млрд грн

В начале 2026 года украинские предприятия массово снимали средства с банковских счетов, установив новый антирекорд по объему оттока гривневых вкладов. Одновременно с выводом собственных резервов корпоративный сектор активно наращивал кредитную задолженность. Об этом сообщает финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Исторический спад после зимнего накопления

В течение первого квартала 2026 года бизнес снял с банковских счетов и депозитов 110 миллиардов гривен. По оценкам эксперта, этот показатель стал рекордным, превысив даже объемы оттока капитала в начале полномасштабного вторжения в 2022 году. Такое резкое сокращение произошло на фоне предыдущего периода накопления: в четвертом квартале прошлого года предприятия, напротив, существенно увеличили собственные гривневые резервы — их прирост составил 139,7 миллиарда гривен.

Валютные потери и скачок кредитного рынка

Тенденция к сокращению корпоративных финансов коснулась не только национальной валюты. Параллельно предприятия активно выводили иностранную валюту. За январь-март с валютных счетов и вкладов юридических лиц было выведено 329,5 миллиона долларов.

Кроме того, на фоне массового снятия собственных сбережений компании продолжали брать кредиты в финансовых учреждениях. В течение первого квартала бизнес оформил новые кредиты на общую сумму 23,4 миллиарда гривен.

Динамика по месяцам

Аналитик отмечает, что основной удар по банковским счетам пришелся именно на начало года. «Откровенно говоря, эти средства были выведены ещё в январе-феврале, тогда как в марте наблюдался некоторый прирост. Однако в целом для бизнеса первый квартал оказался крайне тяжелым из-за снижения ликвидности», — подытожил Андрей Шевчишин.

Замена дорогих кредитов собственными средствами

Согласно данным Национального банка Украины, стремительный отток средств из предприятий в начале 2026 года в значительной степени обусловлен потребностью в финансировании операционной деятельности на фоне высокой стоимости коммерческих кредитов. Стандартные рыночные ставки по кредитам для бизнеса остаются на уровне 17−18% годовых, что ограничивает возможности многих компаний привлекать внешнее финансирование. В то же время доля государственных льготных кредитов (в частности, по программе «5−7−9%») в общем портфеле банков постепенно снижается, опустившись до около 30%. В таких макроэкономических условиях, а также с учетом необходимости старта нового делового сезона и уплаты налогов в начале финансового года, компаниям становится выгоднее использовать накопленную ранее ликвидность из собственных депозитов для покрытия текущих расходов, чем переплачивать по новым долговым обязательствам.