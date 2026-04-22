22 апреля 2026, 13:42 Читати українською

Украинцы массово забирают сбережения из банков и увеличивают долги

Банковская система Украины столкнулась с самым значительным за последние два с лишним года оттоком гривневых средств со счетов. Параллельно граждане активно снимали валюту и оформляли рекордные объемы новых кредитов. Об этом сообщает финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Рекордное сокращение банковских активов

В марте 2026 года объем гривневых депозитов и остатков на текущих счетах населения сократился на 12,7 млрд грн (или на 1,3 %). По словам эксперта, это самый значительный месячный отток средств за последние 26 месяцев. В результате общий портфель гривневых сбережений граждан в банках сократился до 956,1 млрд грн.

Несмотря на такое падение в марте, общая историческая динамика вложений в национальной валюте остается высокой: годовые темпы роста гривневых депозитов составляют +19,8%, что является максимальным показателем с 2024 года.

Отток валюты и бум потребительских кредитов

Аналогичная ситуация наблюдается и с валютными счетами. За прошедший месяц украинцы сняли с банковских счетов 56,8 млн долларов. Этот показатель стал максимальным оттоком за последние семь месяцев. В целом на валютных депозитах и текущих счетах населения в настоящее время хранится 11,05 млрд долларов.

В то же время кредитование граждан продемонстрировало стремительный рост. Задолженность населения перед банками выросла на рекордные 11,9 млрд грн, а общая сумма выданных кредитов достигла 357,7 млрд грн.

Анализ потребительского поведения

Оценивая парадоксальную тенденцию одновременного снятия средств и увеличения кредитной нагрузки, эксперт предполагает, что свободная ликвидность пошла на покрытие текущих бытовых или инвестиционных потребностей.

«И опять же — куда ушли деньги? На топливо, на собственные мартовские расходы, на покупку наличной валюты? Частично на ОВГП, но далеко не все», — отмечает Андрей Шевчишин. По его наблюдениям, финансовое поведение граждан резко изменилось: «Я скажу больше: кредиты населению выросли на рекордные 11,9 млрд грн — до 357,7 млрд грн. То есть с депозитов и счетов деньги сняли, да еще и кредиты взяли».

ОВГЗ и ипотека: что стоит за миграцией капитала

Снижение привлекательности традиционных банковских депозитов тесно связано с ситуацией на рынке государственных ценных бумаг и изменением условий государственных программ. По данным депозитария Национального банка Украины, в первом квартале 2026 года население активно переориентировало свои сбережения в ОВГЗ, портфель которых в собственности физических лиц в начале апреля превысил 131,6 млрд грн. Причиной стала более высокая доходность: государственные бумаги предлагали более 16% годовых без налогообложения, тогда как реальные ставки по срочным банковским вкладам постепенно снижались вслед за учетной ставкой НБУ.

Что касается кредитного бума, то официальная статистика регулятора указывает на два ключевых фактора роста розничного кредитования в 2026 году: устойчивый рост спроса на автокредиты и трансформацию ипотечной программы «єОселя». В частности, введенные в начале года более жесткие ограничения по допустимой площади жилья (уменьшение лимитов для семей из двух человек) могли стимулировать часть граждан ускорить оформление займов или обращаться за дополнительными коммерческими кредитами для покрытия разницы.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
