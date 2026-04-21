Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
21 апреля 2026, 20:05 Читати українською

Главное за вторник: евро растет, Тим Кук уходит с поста генерального директора Apple

Главные новости вторника, 21 апреля.

Евро вновь обновляет рекорд: НБУ определил курсы валют на среду

На среду НБУ установил следующий курс доллара: 44,12 грн. Это на 2 копейки больше, чем во вторник (44,10). В то же время курс евро на среду был установлен на отметке — 51,91 грн, что на 2 копейки больше, чем во вторник (51,89). Таким образом, евро обновил свой исторический рекорд.

«Символическое членство» в ЕС: Германия и Франция предлагают Украине статус без права голоса и аграрных субсидий

Германия и Франция выступили с совместной инициативой о предоставлении Украине особого статуса на этапе подготовки к вступлению в ЕС. Несмотря на надежды Киева на полноправное членство уже в 2027 году, крупнейшие экономики блока предлагают «облегченную» версию интеграции, исключающую доступ к бюджетным фондам и право вето.

ФАТФ приняла декларацию об усилении борьбы со схемами РФ и Ирана

Международная группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) приняла Министерскую декларацию, определяющую стратегию глобальной финансовой безопасности на ближайшие годы. Документ, утвержденный 17 апреля 2026 года в Вашингтоне, стал сигналом для стран-агрессоров и тех, кто помогает им обходить санкции.

Мадьяр может вернуть Украине золото и 75 млн долларов Ощадбанка, конфискованные Орбаном

Президент Украины и будущий глава венгерского правительства Петер Мадьяр готовы обсудить вопрос о возвращении конфискованной иностранной валюты и банковского золота, принадлежавших государственному «Ощадбанку». Диалог по разблокированию ценностей может начаться после официального формирования нового кабинета министров в Будапеште.

Эпоха Тима Кука подходит к концу: Apple назначила нового генерального директора

Apple объявила о смене руководства. С 1 сентября 2026 года новым генеральным директором компании станет Джон Тернус. Тим Кук, возглавлявший Apple на протяжении 15 лет и увеличивший её рыночную стоимость на 3,6 трлн долларов, займёт должность исполнительного председателя совета директоров.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами