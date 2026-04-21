FATF приняла декларацию об усилении борьбы со схемами рф и Ирана

Международная группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) приняла Министерскую декларацию, определяющую стратегию мировой финансовой безопасности на ближайшие годы. Документ, утвержденный 17 апреля 2026 г. в Вашингтоне, стал сигналом для стран-агрессоров и тех, кто помогает им обходить санкции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

рф и «черные» потоки под прицелом

Украина приветствовала принятие декларации, в которой особое внимание уделено рискам, вызванным войной России против Украины.

«Финансовая система не может являться инструментом для обхода санкций или сокрытия незаконных активов. Мы призываем все юрисдикции усилить бдительность по выявлению схем России, — подчеркнул министр финансов Украины Сергей Марченко.

В документе подтверждена действие решения от февраля 2023 года о приостановлении членства россии в FATF и отмечена необходимость блокирования финансовых потоков страны-агрессора.

Новые вызовы: ИИ и цифровые активы

Декларация определяет приоритеты правительств на самом высоком уровне. Помимо борьбы с классической отмывкой средств, FATF фокусируется на:

Цифровые активы: усиление контроля за использованием криптовалют для сокрытия происхождения денег.

Искусственному интеллекту: внедрение ИИ-технологий для быстрого обнаружения сложных трансграничных схем.

Санкционные режимы: противодействие попыткам Ирана и КНДР финансировать распространение оружия массового поражения.

Координация против Ирана

Министры напомнили всем странам об обязательности соблюдения резолюций Совбеза ООН по Ирану. Из-за несоблюдения Тегераном обязательств по ядерной программе, юрисдикции должны применять усиленные меры контроля к любым транзакциям, имеющим иранское происхождение.