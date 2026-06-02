В ЕС согласовали новый закон о возвращении мигрантов: коснутся ли украинцев новые правила

Что предполагает новая модель

Новая модель предполагает так называемый «оффшорный аутсорсинг» обработки заявлений на убежище. Вместо того, чтобы содержать отказавших лиц непосредственно в странах ЕС, их будут направлять в специальные центры, расположенные в третьих странах.

Под «третьими странами» в дипломатической практике ЕС подразумевают государства, которые находятся за пределами блока, но имеют соглашения о сотрудничестве с Брюсселем. Это могут быть страны Северной Африки (например Тунис или Египет) или Балканского региона. Они станут транзитными пунктами для ожидания возвращения мигранта в государство происхождения. ЕС финансирует такие хабы, а вместо этого требует от партнеров гарантий соблюдения международных стандартов.

Санкции для саботажников

Получившие отказ мигранты теперь обязаны сотрудничать с местными органами власти.

Скрывание влечет за собой жесткие последствия:

утрату права на финансовую помощь;

лишение права на работу;

уголовную ответственность за отказ проходить биометрическую идентификацию.

Кроме того, решение о депортации, принятое одной страной блока, через систему SIS будет автоматически действовать на всей территории ЕС.

Несмотря на то, что с начала 2026 года количество нелегальных пересечений границы упало на 40%, давление на правительства ЕС со стороны граждан не уменьшается. Реформа — вынужденный ответ на рост популярности ультраправых сил, требующих закрытия границ для всех мигрантов без ограничений.

Финальное утверждение соглашения ожидается на ближайших пленарных заседаниях, а запуск новых правил запланирован на 12 июня 2026, синхронно с полной имплементацией Миграционного пакта.

Как это касается украинцев

Большинство находящихся в ЕС украинцев эта реформа не коснется. Выехавшие из-за войны граждане находятся под действием Директивы о временной защите. Это иная правовая категория, нежели статус искателя убежища. Временная защита дает право на проживание и работу без сложной процедуры признания беженцем. Потому для легальных беженцев новые правила пока не несут рисков.

Однако есть важная оговорка. Эти права касаются только тех, кто пересекает границу легально, через официальные пункты пропуска. Если гражданин Украины попадает в ЕС вне официальных КПП, он автоматически теряет право на упрощенную защиту. В таких случаях он подпадает под общие процедуры, предусматривающие задержание и выдворение.

В то же время для тех, кто хочет вернуться домой, Брюссель рассматривает механизмы денежного стимулирования. Речь идет о программах добровольного возвращения: украинцам, которые решат уехать из ЕС самостоятельно, может быть предложена денежная компенсация, которая поможет обосноваться после переезда.

