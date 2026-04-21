Мадяр может вернуть Украине золото и 75 млн долларов Ощадбанка, конфискованные Орбаном

Президент Украины и будущий глава венгерского правительства Петер Мадьяр готовы обсудить вопрос о возвращении конфискованной иностранной валюты и банковского золота, принадлежавших государственному « Ощадбанку ». Диалог по разблокированию ценностей может начаться после официального формирования нового кабинета министров в Будапеште. Об этом сообщает издание Telex.

Позиция политиков и перспективы диалога

Во время выступления в эфире телемарафона 19 апреля Владимир Зеленский подчеркнул необходимость возвращения украинских активов. Президент отметил, что действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан «просто украл» эти средства, поэтому переговоры будут вестись уже с новым главой правительства.

В ответ лидер партии «Тиса» Петер Мадяр, победившей на недавних парламентских выборах, подтвердил готовность рассмотреть этот вопрос. Однако политик подчеркнул, что предметная дискуссия станет возможной только после того, как он принесет премьерскую присягу. По его словам, пока остается много непонятных деталей, поскольку общество видела «только пропагандистский сюжет» и пока не владеет полной картиной событий.

Подробности изъятия банковского груза

Конфликт возник 5 марта, когда правоохранители соседней страны остановили два инкассаторских автомобиля «Ощадбанка». Транспорт совершал рейс между австрийским отделением Raiffeisen Bank и Украиной, перевозя значительные объемы наличных: 40 миллионов долларов США, 35 миллионов евро, а также девять килограммов золота. Груз сопровождали семь сотрудников банка.

Впоследствии власти Венгрии освободили задержанных инкассаторов и вернули транспортные средства, однако отказались возвращать сами ценности. Согласно специальному постановлению правительства, изъятые средства и золото будут храниться под контролем Будапешта не менее 60 дней.

Обвинения и логистические последствия

Свои действия венгерская сторона сначала объясняла подозрениями в отмывании денег, а позже выдвинула версию о том, что наличные якобы предназначались для связи с «украинской военной мафией». Со своей стороны «Ощадбанк» категорически отверг все обвинения, подчеркнув, что транспортировка осуществлялась в строгом соответствии с международными правилами и таможенными процедурами Европейского Союза.

Этот инцидент напрямую связан с изменением логистики после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Из-за закрытия авиасообщения украинские банки лишились возможности доставлять валюту самолетами в аэропорт «Борисполь» и были вынуждены перейти на наземный транспорт. Большинство маршрутов из Европы пролегает именно из Австрии транзитом через Венгрию. В результате мартовских событий государственный банк полностью приостановил ввоз наличных на территорию Украины.

Объемы импорта валюты

Проблема наземной логистики является критической для финансовой системы Украины. По официальной статистике Национального банка, только за январь-февраль 2026 года украинские финансовые учреждения ввезли в страну наличной валюты на сумму более 1,7 миллиарда долларов США в эквиваленте. Этот импорт обеспечивают в общей сложности семь банков, поэтому безопасность трансграничных перевозок является базовым условием для поддержания ликвидности всей системы.

Почему это важно

Успешное урегулирование конфликта имеет двойное значение для экономики. Во-первых, возвращение более 75 миллионов долларов в эквиваленте и золота является вопросом финансовой безопасности государственного «Ощадбанка», который не может позволить себе безвозвратную потерю таких объемов ликвидности. Во-вторых, восстановление надежного транзитного коридора через Европу критически необходимо для стабильного наполнения отечественного рынка наличной валютой. Если новое правительство Венгрии будет гарантировать защиту легальных банковских перевозок, это снизит риски логистических сбоев и предотвратит возникновение искусственного дефицита наличных долларов и евро для украинских граждан и бизнеса.