Эпоха Тима Кука завершается: Apple назначила нового гендиректора

Apple объявила о смене руководства. С 1 сентября 2026 года новым генеральным директором компании станет Джон Тернус. Тим Кук, возглавлявший Apple в течение 15 лет и увеличивший ее рыночную стоимость на $3,6 трлн, вступит в должность исполнительного председателя совета директоров.

Кто такой Джон Тернус?

Тернус пришел в Apple в 2001 году — именно тогда, когда компания выпустила первый iPod. Он прошел путь от рядового дизайнера продуктов до вице-президента по разработке аппаратного обеспечения в 2013-м. В высшее руководство компании он вошел в 2021 году, подчиняясь непосредственно Тиму Куку.

Именно под его руководством аппаратные команды Apple совершили самые успешные прорывы последних лет. Тернус сыграл ключевую роль в возрождении компьютеров Mac, включая переход на собственные чипы Apple Silicon. Также он отвечал за линейки iPhone, iPad, Apple Watch и AirPods.

Последним громким проектом Тернуса стал iPhone Air, представленный прошлой осенью. Это было самое масштабное обновление дизайна и концепции смартфона Apple с 2017 года, когда вышел iPhone X.

Джону Тернусу сейчас 50 лет. Это ровно столько же, сколько было Тиму Куку в 2011 году, когда он принял управление компанией от Стива Джобса. Это совпадение аналитики считают признаком того, что совет директоров Apple искал лидера, способного обеспечить стабильность на следующие 10−15 лет.

В отличие от Кука, который был гением операционного менеджмента и логистики, Тернус — чистый технарь. Он получил степень бакалавра по машиностроению в Университете Пенсильвании. До Apple он работал инженером-механиком в компании Virtual Research Systems.

Главный вызов — догнать лидеров ИИ

Назначение Тернуса происходит в критический момент. Apple потеряла звание самой дорогой компании мира, уступив Nvidia, из-за опасений инвесторов по поводу отставания «яблочного» гиганта в сфере искусственного интеллекта.

Задание нового CEO:

Уменьшить зависимость от сторонних разработок (например, соглашение с Google по Gemini) и создать собственную экосистему ИИ.

Превратить виртуального помощника Siri в полноценного «агента», способного выполнять сложные задания на уровне ChatGPT.

Ожидается фокус на гибких смартфонах, смарт-очках и устройствах дополненной реальности, чтобы конкурировать с Meta.

Реакция рынка

Рынок акций мгновенно отреагировал на известие об изменении многолетнего руководителя технологического гиганта. Сразу после оглашения новости на послеторговой сессии акции Apple продемонстрировали падение на 2%.

Такая динамика свидетельствует о первоочередной настороженности инвесторов. Впрочем, паника длилась недолго, акции компании быстро отыграли 1,5% стоимости.

Аналитики отмечают, что хотя беспокойство из-за смены эпох сохраняется, быстрое восстановление котировок указывает на кредит доверия к новой стратегии компании, ориентированной на аппаратные инновации и ИИ.

Наследие Тима Кука

Кук уходит с должности гендиректора с феноменальным результатом — акции компании выросли в 20 раз с 2011 года. Он создал уникальную систему снабжения, ориентированную на Китай, ставшую эталоном для американского бизнеса. В то же время он начал диверсификацию производства в Индию и Вьетнам.

Также стало известно, что Джонни Сружи, создавший легендарные процессоры Apple Silicon, назначен на новую должность — главного директора по аппаратному обеспечению.