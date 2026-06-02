Воркшоп о рынке монет с Алексеем Козыревым через 2 дня — успейте зарегистрироваться

Как формируется цена монеты? Почему цены на один и тот же выпуск могут отличаться в разы и реально ли на этом зарабатывать? 4 июня Академия Минфин проведет онлайн-воркшоп с Алексеем Козыревым — регистрируйтесь и присоединяйтесь.
Воркшоп «Нумизматика в Украине: как работает рынок монет и можно ли на этом зарабатывать в 2026 году» поможет разобраться в логике рынка — без хайпа, с практическими примерами и начинающими стратегиями.
- ⏰ КОГДА: 4 июня, 19:00
- 🧑💻 ФОРМАТ: онлайн, ~2 час. + 15−20 мин. Q&A
Для кого
Воркшоп будет полезен тем, кто:
- хочет зайти в нумизматику, но не знает, с чего начать;
- уже покупал монеты, но не понимает логику рынка;
- боится переплатить и получить неликвидный актив;
- ищет альтернативные направления для сохранности средств.
Какие темы разберем
- Почему тема монет снова стала популярной
- Как формируется цена монеты: металл, тираж, спрос, состояние, серия
- Почему одна монета стоит 500 грн, а другая — 50 000 грн
- Как возникает ажиотаж и как не переплачивать через хайп
- Где покупать монеты безопасно
- Спред, ликвидность и скрытые расходы, о которых не думают начинающие
- Где покупают и продают монеты НБУ, банки, дилеры, маркетплейсы, OLX — и где самая большая «накрутка»
- Как анализировать монету перед покупкой: как проверять продавца и распознавать типичные манипуляции
- Практический разбор монет: что сейчас на рынке выглядит интересно, а что уже перегрето
- Какие монеты можно купить, условно, до $100
Кто спикер
Воркшоп проведет АЛЕКСЕЙ КОЗЫРЕВ — финансовый аналитик, коллекционер монет, эксперт по нумизматике.
Имеет более 23 лет опыта работы в банковской системе. Участвовал в рабочих группах НБУ, программах Агентства по международному развитию США USAID по трансформации банковской системы.
Автор более 5000 публикаций о финансах, курсах валют, инвестиционных инструментах, ценных бумагах, монетах и драгоценных металлах.
Детали участия
Стоимость участия в воркшопе — 2000 гривен. Успейте зарегистрироваться и получить доступ. Всем зарегистрированным участникам будет доступна запись.
