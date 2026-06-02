2 июня 2026, 15:10 Читати українською

Воркшоп о рынке монет с Алексеем Козыревым через 2 дня — успейте зарегистрироваться

Как формируется цена монеты? Почему цены на один и тот же выпуск могут отличаться в разы и реально ли на этом зарабатывать? 4 июня Академия Минфин проведет онлайн-воркшоп с Алексеем Козыревым — регистрируйтесь и присоединяйтесь.

Как формируется цена монеты?

Воркшоп «Нумизматика в Украине: как работает рынок монет и можно ли на этом зарабатывать в 2026 году» поможет разобраться в логике рынка — без хайпа, с практическими примерами и начинающими стратегиями.

  • ⏰ КОГДА: 4 июня, 19:00
  • 🧑‍💻 ФОРМАТ: онлайн, ~2 час. + 15−20 мин. Q&A

Для кого

Воркшоп будет полезен тем, кто:

  • хочет зайти в нумизматику, но не знает, с чего начать;
  • уже покупал монеты, но не понимает логику рынка;
  • боится переплатить и получить неликвидный актив;
  • ищет альтернативные направления для сохранности средств.

Какие темы разберем

  • Почему тема монет снова стала популярной
  • Как формируется цена монеты: металл, тираж, спрос, состояние, серия
  • Почему одна монета стоит 500 грн, а другая — 50 000 грн
  • Как возникает ажиотаж и как не переплачивать через хайп
  • Где покупать монеты безопасно
  • Спред, ликвидность и скрытые расходы, о которых не думают начинающие
  • Где покупают и продают монеты НБУ, банки, дилеры, маркетплейсы, OLX — и где самая большая «накрутка»
  • Как анализировать монету перед покупкой: как проверять продавца и распознавать типичные манипуляции
  • Практический разбор монет: что сейчас на рынке выглядит интересно, а что уже перегрето
  • Какие монеты можно купить, условно, до $100

Кто спикер

Воркшоп проведет АЛЕКСЕЙ КОЗЫРЕВ — финансовый аналитик, коллекционер монет, эксперт по нумизматике.

Имеет более 23 лет опыта работы в банковской системе. Участвовал в рабочих группах НБУ, программах Агентства по международному развитию США USAID по трансформации банковской системы.

Автор более 5000 публикаций о финансах, курсах валют, инвестиционных инструментах, ценных бумагах, монетах и драгоценных металлах.

Детали участия

Стоимость участия в воркшопе — 2000 гривен. Успейте зарегистрироваться и получить доступ. Всем зарегистрированным участникам будет доступна запись.

🔗 ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ВОРКШОП

Источник: Минфин
