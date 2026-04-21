«Символическое членство» в ЕС: Германия и Франция предлагают Украине статус без права голоса и аграрных дотаций

Германия и Франция выступили с совместной инициативой по созданию для Украины особого статуса на этапе подготовки к вступлению в ЕС. Несмотря на надежду Киева на полноправное членство уже в 2027 году, крупнейшие экономики блока предлагают облегченную версию интеграции, которая исключает доступ к бюджетным фондам и право вето. Об этом сообщает Financial Times.

Оказавшиеся в распоряжении FT документы свидетельствуют о том, что Франция и Германия пытаются найти компромисс между политической поддержкой Украины и страхом перед радикальной перестройкой ЕС.

Берлин предлагает формат «ассоциированного членства», при котором Украина могла бы участвовать в заседаниях министров и лидеров ЕС, но без права голоса и без автоматического доступа в общий бюджет.

Франция называет подобную модель «интегрированным статусом государства», по которому доступ к Совместной аграрной политике и европейским фондам, в частности политике сплоченности, откладывается до этапа после полного вступления.

Важным пунктом немецкого предложения является возможность распространения в Украине статьи о взаимной обороне ЕС через политическую декларацию. Поскольку вступление в НАТО остается за пределами досягаемости, такой шаг может стать критически важной гарантией безопасности в рамках любого будущего мирного соглашения.

Почему Париж и Берлин тормозят процесс?

Несмотря на недавнее поражение Виктора Орбана на снявших одну из преград выборах в Венгрии, большинство членов ЕС опасаются, что скорое вступление такой крупной аграрной страны, как Украина, перевернет внутреннюю динамику блока.

Французское руководство опасается протестов своих фермеров накануне президентских выборов в следующем году.

Реакция Киева

Украинские чиновники настроены скерептически. Один из чиновников в комментарии FT назвал такую инициативу «теневым членством», опасаясь, что истощенное войной население воспримет это как попытку подменить реальное вступление его суррогатом.

Однако Тарас Качка, заместитель министра экономики, отметил, что Украина находится в постоянном контакте с Парижем и Берлином и переговорный процесс продолжается.