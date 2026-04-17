Главное за неделю: поражение Орбана, Ормуз разблокирован
ЕС рассчитывает разблокировать кредит для Украины после поражения Орбана
Европейский Союз рассчитывает окончательно согласовать пакет финансовой помощи для Украины на сумму 90 миллиардов евро (105 миллиардов долларов США) после поражения на выборах венгерского премьера Виктора Орбана, который ранее наложил вето на эту инициативу. Соответствующий вопрос в ближайшее время будет вынесен на рассмотрение послов блока под председательством Кипра.
В Украине отменили коммунальные платежи для владельцев разрушенного жилья
В Украине отменили начисление коммунальных платежей владельцам разрушенного жилья. Соответствующий закон № 4825-IX (законопроект № 13155) подписал президент Владимир Зеленский.
Зеленский подписал закон о продлении действия военного сбора на 3 года после окончания войны
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 15110 о продлении действия военного сбора на три года после окончания войны, что является ключевым элементом новой программы финансирования с Международным валютным фондом.
Украина отсрочила выплаты по государственному долгу до 2030 года
Украина подписала Меморандум о взаимопонимании с Группой официальных кредиторов о приостановке выплат по государственному и гарантированному государством долгу. Документ предусматривает замораживание платежей до конца десятилетия, что позволит существенно снизить нагрузку на государственный бюджет.
Иран полностью открыл Ормузский пролив для коммерческих судов
Исламская Республика Иран объявила о полном возобновлении транзита торгового флота через стратегически важный Ормузский пролив. Открытие судоходного маршрута является важным шагом на пути к ослаблению военного конфликта с Соединёнными Штатами и Израилем, который ранее привёл к резкому скачку мировых цен на энергоносители.
Мировой госдолг достигнет 100% ВВП раньше, чем ожидалось — прогноз МВФ
МВФ ухудшил прогноз по росту мирового государственного долга. Согласно докладу Fiscal Monitor, этот показатель достигнет отметки в 100 % мирового ВВП уже в 2029 году — на год раньше, чем предполагалось ранее.
