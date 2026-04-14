Зеленский подписал закон о продлении действия военного сбора на 3 года после завершения войны

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

14 апреля 2026, 11:06 Читати українською

Зеленский подписал закон о продлении действия военного сбора на 3 года после завершения войны

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 15110 о продлении действия военного сбора на три года после завершения войны, являющегося структурным маяком новой программы финансирования с Международным валютным фондом. Об этом сообщается на сайте парламента.

Зеленский подписал закон о продлении действия военного сбора на 3 года после войны
Фото: Владимир Зеленский

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Подробности

Действующие ставки остаются без изменений:

  • 5% — для физических лиц (для военнослужащих и работников сектора безопасности и обороны — 1,5% из доходов в виде денежного довольствия (кроме доходов, освобожденных от налогообложения военным сбором))
  • 10% от минимальной зарплаты — для ФЛП 1, 2 и 4 групп
  • 1% от дохода — для плательщиков единого налога 3 группы (ФЛП и юридических лиц, кроме е-резидентов)

Ранее народный депутат Ярослав Железняк сообщал, что в 2026 году от такого собрания планируется собрать 163 млрд. грн.

Напомним

«Минфин» писал, что 7 апреля Верховная Рада приняла в целом законопроект № 15110 о продолжении действия военного сбора на три года после завершения войны.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
+109
SergValin
SergValin
14 апреля 2026, 11:27
#
Хороший «временный» военный сбор получился.
+
+45
PavloSV
PavloSV
14 апреля 2026, 12:34
#
Потужно!
+
+15
1долар= 1долару
1долар= 1долару
14 апреля 2026, 13:44
#
Фінансові кайданки вам у лєнту! «Після» війни — це коли відкриють кордони. А якщо кордони відкриті - потенційні носії «5%» звалять у різних напрямках. «Вулик пана Савки» не зможе втримати бджіл. Вони вільні збирати нектар у вільних країнах. Тобто «5%» піде на розбудову Румунії та на полуничні плантації Польщі. Математичний еквівалент «формули 15110» = «Сам собі самодур 5% левелу».
+
0
Три літри
Три літри
14 апреля 2026, 15:28
#
Так і бачу як ухилянти побіжуть працювати на консервних заводах Польщі щоб платити там такі самі податки та ще й не мати української можливості ухилятися від сплати податків
+
0
TAN72
TAN72
14 апреля 2026, 14:37
#
Все законы для гоев
+
0
Три літри
Три літри
14 апреля 2026, 15:22
#
Нарешті хоча б Зеленський встановив кінцевий строк цього маразма
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает HooToo и 8 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами