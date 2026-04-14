Зеленский подписал закон о продлении действия военного сбора на 3 года после завершения войны

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 15110 о продлении действия военного сбора на три года после завершения войны, являющегося структурным маяком новой программы финансирования с Международным валютным фондом. Об этом сообщается на сайте парламента.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Подробности

Действующие ставки остаются без изменений:

5% — для физических лиц (для военнослужащих и работников сектора безопасности и обороны — 1,5% из доходов в виде денежного довольствия (кроме доходов, освобожденных от налогообложения военным сбором))

10% от минимальной зарплаты — для ФЛП 1, 2 и 4 групп

1% от дохода — для плательщиков единого налога 3 группы (ФЛП и юридических лиц, кроме е-резидентов)

Ранее народный депутат Ярослав Железняк сообщал, что в 2026 году от такого собрания планируется собрать 163 млрд. грн.

Напомним

«Минфин» писал, что 7 апреля Верховная Рада приняла в целом законопроект № 15110 о продолжении действия военного сбора на три года после завершения войны.