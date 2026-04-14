В Украине отменили коммунальные платежи для владельцев разрушенного жилья

В Украине упразднили начисление коммуналки владельцам разрушенного жилья. Соответствующий закон № 4825-IX (законопроект № 13155) подписал Президент Владимир Зеленский.
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
О чем речь в законопроекте
Документ вводит четкий механизм, где официальное обследование имущества становится основанием для автоматического пересчета и остановки платежей. Таким образом, законопроект защищает собственников разрушенного жилья от несправедливых долгов.
В частности, предполагается:
- отмена начисления платы за управление многоквартирным домом в случае, если дом поврежден или разрушен или его эксплуатация невозможна из-за обстрелов;
- освобождение владельцев поврежденного или уничтоженного жилья от оплаты за коммунальные услуги в период, когда объект фактически непригоден для проживания;
- определение порядка учета ущерба, причиненного владельцам недвижимости вследствие вооруженной агрессии;
- урегулирование взаимодействия между органами власти, управляющими зданий и поставщиками коммунальных услуг по фиксации повреждений и прекращению начисления платежей.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии - 1