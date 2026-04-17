Украина отсрочила выплаты по госдолгу до 2030 года

Украина подписала Меморандум о взаимопонимании с Группой официальных кредиторов относительно приостановки выплат по государственному и гарантированному государством долгу. Документ предусматривает замораживание платежей до конца десятилетия, что позволит существенно снизить нагрузку на государственный бюджет. Об этом сообщает Министерство финансов Украины 17 апреля.

Продление предыдущих соглашений

Официальный документ подписали министр финансов Украины Сергей Марченко и уполномоченные представители правительств стран-кредиторов. В эту группу входят Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада, Япония, Нидерланды, а также Южная Корея. Новый договор является логическим продолжением предыдущих инициатив по финансовой поддержке Украины, которые были закреплены аналогичными соглашениями в 2022 и 2023 годах.

Условия и график погашения

Согласно подписанному меморандуму, все выплаты по государственному долгу, которые страна должна была начать обслуживать с февраля 2026 года, официально отсрочены до конца февраля 2030 года. Отмечается, что такие сроки полностью согласованы с новой программой сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

Погашение отсроченных обязательств начнется только по окончании льготного периода — выплаты будут производиться равными траншами каждые полгода в течение 2035−2039 годов. Кроме того, в соглашении прописана капитализация процентов. Это финансовый механизм, при котором неуплаченные в течение льготного периода проценты добавляются к общей основной сумме долга, на которую впоследствии будут начисляться новые проценты.

Объемы государственного долга Украины

Задержка с выплатами официальным кредиторам происходит на фоне рекордного роста общих долговых обязательств страны. Согласно данным Министерства финансов по состоянию на начало 2026 года, совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины превысил отметку в 213 миллиардов долларов (более 9 триллионов гривен), увеличившись почти на 30% в течение прошлого года. Этот показатель достиг около 98,4% от прогнозируемого валового внутреннего продукта (ВВП) страны. Примерно 75% от общей суммы составляет внешний долг, основная часть которого сформирована за счет долгосрочного льготного макрофинансового кредитования со стороны Европейского Союза (почти 40% общего портфеля).

Почему это важно

Отсрочка долговых выплат позволяет украинскому правительству избежать технического дефолта — ситуации, когда государство физически не в состоянии рассчитываться по своим внешним финансовым обязательствам. Заключенное соглашение фактически позволяет сохранить миллиарды долларов внутри страны прямо сейчас. Это позволяет оперативно финансировать критические оборонные и социальные расходы без необходимости осуществлять эмиссию (печатание) необеспеченной гривны, что могло бы спровоцировать гиперинфляцию. Перенос начала выплат на 2030 год дает украинской экономике необходимый запас времени для стабилизации перед тем, как государство вновь вернется к полноценному обслуживанию внешних долгов.