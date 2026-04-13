ЕС рассчитывает разблокировать кредит для Украины после поражения Орбана

Европейский Союз рассчитывает окончательно согласовать пакет финансовой помощи для Украины на сумму 90 миллиардов евро (105 миллиардов долларов США) после поражения на выборах венгерского премьера Виктора Орбана, который ранее наложил вето на эту инициативу. Соответствующий вопрос в ближайшее время будет вынесен на рассмотрение послов блока под председательством Кипра. Об этом сообщает Bloomberg 13 апреля.

История блокировки и позиция ЕС

Первоначальное согласование этого крайне важного кредита состоялось ещё в декабре с участием всех лидеров ЕС, включая Орбана. Однако впоследствии официальный Будапешт резко изменил курс и отозвал свою поддержку. Формальной причиной такого шага венгерская сторона назвала перебои в работе нефтепровода «Дружба» на территории Украины, который получил повреждения в результате удара российского беспилотника. Поскольку для одобрения финансирования необходимо абсолютное единодушие всех 27 государств-членов, процесс был полностью заморожен. В настоящее время официальные представители Кипра, который председательствует в Совете Е С и определяет политические приоритеты, заявляют о намерении поднять этот вопрос на встрече послов в кратчайшие сроки.

Новый лидер и прагматичная лояльность Брюсселя

Изменение политического ландшафта в Венгрии вызвало оживление среди европейских чиновников. Лидеры блока уже поздравили главу оппозиции Петера Мадяра с победой на выборах в воскресенье. В частности, канцлер Германии Фридрих Мерц отметил: «Мы будем энергично сотрудничать, чтобы построить сильную, безопасную и, прежде всего, единую Европу». Пресс-секретарь немецкого правительства Штефан Корнелиус также выразил надежду на скорейшее разблокирование помощи Украине после смены власти в Будапеште.

Сам Мадяр заявил о намерении вернуть страну в европейский мейнстрим. Его первоочередной задачей на этом посту станет принятие антикоррупционного законодательства, а также обеспечение независимости судов, СМИ и академических свобод. Эти шаги не являются альтруизмом — они выступают жестким требованием для получения около 20 миллиардов евро замороженных европейских кредитов и грантов для самой Венгрии. Около половины этой суммы будет безвозвратно утрачено, если средства не удастся разблокировать до конца августа. Стоит отметить, что Мадяр является бывшим соратником Орбана, который перешел в оппозицию всего два года назад. Он сохраняет консервативные взгляды и пока не представил четкого плана действий по многим ключевым вопросам.

Неопределенность в отношении Украины и санкций

В Брюсселе ожидают, что новый лидер откажется от жесткого стиля своего предшественника и продемонстрирует добрую волю в отношении Украины в обмен на лояльность ЕС в вопросе размораживания венгерских фондов. Однако позиция Мадяра остается неясной. Он до сих пор не озвучил своего отношения ни к кредиту для Киева, ни к 20-му пакету санкций ЕС против России, который Венгрия блокировала в течение последних месяцев. Темпы принятия решений также будут зависеть от скорости формирования нового правительства, поскольку в переходный период принятие стратегических документов традиционно приостанавливается.

Со своей стороны, президент Украины Владимир Зеленский так прокомментировал победу Мадяра в социальных сетях: «Украина всегда стремилась к добрососедским отношениям со всеми в Европе, и мы готовы развивать наше сотрудничество с Венгрией. Мы готовы к встречам и совместной конструктивной работе на благо обоих народов, а также ради мира, безопасности и стабильности в Европе».

Выборы и санкции против рф

На парламентских выборах 12 апреля 2026 года оппозиционная партия «Тиса» во главе с Петером Мадяром одержала убедительную победу над политической силой Виктора Орбана, получив конституционное большинство в парламенте. Что касается упомянутого 20-го пакета антироссийских санкций, который завис из-за позиции Будапешта, то он был официально предложен Еврокомиссией еще в феврале. Ключевым элементом этого пакета является полный запрет на предоставление морских услуг для транспортировки российской нефти, дальнейшая борьба с «теневым флотом» рф и введение новых экспортных ограничений на сумму более 360 миллионов евро.