українська
15 апреля 2026, 20:00 Читати українською

Главное за среду: МВФ предупреждает о кризисе, нефть дешевеет

Главные новости среды.

Мир на грани рецессии: МВФ предупредил о самом худшем сценарии войны

Международный валютный фонд представил три сценария глобального экономического роста на фоне высокой неопределенности, вызванной конфликтом на Ближнем Востоке.

Министр финансов провел встречи в США с представителями Всемирного банка, МВФ и Минфина США: о чем шла речь

В рамках весенних собраний МВФ и Всемирного банка команда Министерства финансов во главе с Сергеем Марченко провела серию встреч с партнерами Украины. Основное внимание было уделено мобилизации финансовых ресурсов на 2026 год и реализации структурных реформ.

Крупнейшая партия дронов: Великобритания передаст Украине 120 тысяч беспилотников

Великобритания объявила о запуске крупнейшего в истории пакета поддержки беспилотными системами. В течение 2026 года Вооруженные силы Украины получат не менее 120 000 дронов различных типов.

Масштабная реновация: что будет со «сталинками» и «хрущевками» в Украине

Старый жилой фонд в Украине постепенно становится одной из главных проблем крупных городов. Тысячи домов, построенных ещё в советское время, уже не соответствуют современным требованиям безопасности и комфорта. Несмотря на это, вопрос об их обновлении долгое время откладывался.

Нефть дешевеет второй день подряд

В среду, 15 апреля, мировые цены на нефть продолжили снижение на фоне ожиданий возобновления мирных переговоров между США и Ираном, а также возможного снятия ограничений на поставки из ключевого региона Ближнего Востока, которые в настоящее время ограничены из-за закрытия Ормузского пролива.

Комментарии - 1

kadaad1988
15 апреля 2026, 20:58
Чем больший кризис будет , особенно в Индии и Китае, тем быстрее нефть снова подешевеет.
