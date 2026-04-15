Главное за среду: МВФ предупреждает о кризисе, нефть дешевеет
Мир на грани рецессии: МВФ предупредил о самом худшем сценарии войны
Международный валютный фонд представил три сценария глобального экономического роста на фоне высокой неопределенности, вызванной конфликтом на Ближнем Востоке.
Министр финансов провел встречи в США с представителями Всемирного банка, МВФ и Минфина США: о чем шла речь
В рамках весенних собраний МВФ и Всемирного банка команда Министерства финансов во главе с Сергеем Марченко провела серию встреч с партнерами Украины. Основное внимание было уделено мобилизации финансовых ресурсов на 2026 год и реализации структурных реформ.
Крупнейшая партия дронов: Великобритания передаст Украине 120 тысяч беспилотников
Великобритания объявила о запуске крупнейшего в истории пакета поддержки беспилотными системами. В течение 2026 года Вооруженные силы Украины получат не менее 120 000 дронов различных типов.
Масштабная реновация: что будет со «сталинками» и «хрущевками» в Украине
Старый жилой фонд в Украине постепенно становится одной из главных проблем крупных городов. Тысячи домов, построенных ещё в советское время, уже не соответствуют современным требованиям безопасности и комфорта. Несмотря на это, вопрос об их обновлении долгое время откладывался.
Нефть дешевеет второй день подряд
В среду, 15 апреля, мировые цены на нефть продолжили снижение на фоне ожиданий возобновления мирных переговоров между США и Ираном, а также возможного снятия ограничений на поставки из ключевого региона Ближнего Востока, которые в настоящее время ограничены из-за закрытия Ормузского пролива.
