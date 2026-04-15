Масштабная реновация: что будет со «сталинками» и «хрущевками» в Украине

Старый жилищный фонд в Украине становится одной из главных проблем крупных городов. Тысячи домов построены еще в советское время уже не отвечают современным требованиям безопасности и комфорта. Тем не менее, вопрос их обновления долгое время откладывался. Теперь власти снова возвращаются к идее масштабной реновации, отметила председатель парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк в эфире День.LIVE .

Что говорят

По ее словам, еще до полномасштабной войны Украина подошла к урегулированию этого вопроса на уровне законодательства.

«У нас в больших городах есть тысячи хрущевок… мы буквально перед войной подошли к тому, чтобы урегулировать это на уровне законодательства», — подчеркнула Шуляк.

Она отмечает, что соответствующий закон уже принят в первом чтении, но нуждается в доработке. Основная идея — комплексный подход: учет энергоэффективности, технического состояния зданий и экономической целесообразности.

Будут ли сносить хрущевки?

Одним из самых сложных вопросов остается механизм отселения.

«Основной вопрос — кто будет принимать решение… что хрущевка будет расселена, а на ее месте будет новая», — объяснила Шуляк.

Для сноса требуется согласие большого числа жителей. И именно это часто блокирует процесс: даже при поддержке большинства находятся те, кто категорически против.

Реконструкция тоже имеет свои сложности. Она предусматривает временное отселение жителей, требующее значительных ресурсов и организаций.

«Сегодня вопрос реконструкции не в приоритете… аварийных хрущевок много», — отмечает она.

Из-за войны города вынуждены направлять средства на более критичные нужды, поэтому масштабные программы пока откладываются.

Когда начнется реновация жилья

Несмотря на сложности, подготовка уже продолжается. Большие города должны зарабатывать на программы обновления заранее.

«Городам нужно готовиться к таким программам реновации… когда будут благоприятные условия, они уже будут готовы к реализации», — подытожила Шуляк.