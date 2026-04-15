15 апреля 2026, 9:43 Читати українською

Масштабная реновация: что будет со «сталинками» и «хрущевками» в Украине

Старый жилищный фонд в Украине становится одной из главных проблем крупных городов. Тысячи домов построены еще в советское время уже не отвечают современным требованиям безопасности и комфорта. Тем не менее, вопрос их обновления долгое время откладывался. Теперь власти снова возвращаются к идее масштабной реновации, отметила председатель парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк в эфире День.LIVE .

Что говорят

По ее словам, еще до полномасштабной войны Украина подошла к урегулированию этого вопроса на уровне законодательства.

«У нас в больших городах есть тысячи хрущевок… мы буквально перед войной подошли к тому, чтобы урегулировать это на уровне законодательства», — подчеркнула Шуляк.

Она отмечает, что соответствующий закон уже принят в первом чтении, но нуждается в доработке. Основная идея — комплексный подход: учет энергоэффективности, технического состояния зданий и экономической целесообразности.

Будут ли сносить хрущевки?

Одним из самых сложных вопросов остается механизм отселения.

«Основной вопрос — кто будет принимать решение… что хрущевка будет расселена, а на ее месте будет новая», — объяснила Шуляк.

Для сноса требуется согласие большого числа жителей. И именно это часто блокирует процесс: даже при поддержке большинства находятся те, кто категорически против.

Реконструкция тоже имеет свои сложности. Она предусматривает временное отселение жителей, требующее значительных ресурсов и организаций.

«Сегодня вопрос реконструкции не в приоритете… аварийных хрущевок много», — отмечает она.

Из-за войны города вынуждены направлять средства на более критичные нужды, поэтому масштабные программы пока откладываются.

Когда начнется реновация жилья

Несмотря на сложности, подготовка уже продолжается. Большие города должны зарабатывать на программы обновления заранее.

«Городам нужно готовиться к таким программам реновации… когда будут благоприятные условия, они уже будут готовы к реализации», — подытожила Шуляк.

Роман Мирончук
Комментарии - 7

1долар= 1долару
1долар= 1долару
15 апреля 2026, 10:03
Та нічо не буде ні зі «сталінками» ані з «хрущами». Тренд буде — а от до справ не дійде. Бодай, ще з років 30 чіпати ці залізо-бетонні фавели ніхто не буде. А балаган під брендом «реновація житла» буде ще кілька п’ятирічок використовуватись политичними покидьками як передвиборча агітка для пересічних. Та й навіщо чіпати ці «хатинки», якщо все й так руйнується.
autopost
autopost
15 апреля 2026, 10:26
За 30 років справа дійде до панелек, а там інші масштаби. Взагалі сталінки дадуть фору багатьом сучасним будинкам.
Moonlighter
Moonlighter
15 апреля 2026, 10:34
«Взагалі сталінки дадуть фору багатьом сучасним будинкам.»

Наприклад?
kadaad1988
kadaad1988
15 апреля 2026, 12:04
А Вы в курсе, что толщина стенок панельных хрущевок 370 мм и панели из керамзитобетона, не промерзают, а панельные 9-ти и 16 ти этажные, которые начали клепать в конце 60-х со стенами из чистого ж/б и толщиной всего 240 мм, промерзают насквозь. Проблема хрущоб только в сгнивших коммуникациях.
autopost
autopost
15 апреля 2026, 12:43
Уточню, звичайно, не сталінки на околиці для робітників, а ті номенклатурні будинки в стилі ампір (не виключено, що в місці, де ви приживаєте такого немає взагалі), які можна побачити в центрі великих міст. Насамперед унікальна архітектура та найчастіше розвинена інфраструктура через близькість центру. Для любителів інклюзивності є альтернатива: газоблок обшитий пінопластом і годинна подорож до школи щодня, і да, забув- паркінг за ціною однокімнатної квартири.
JWT
JWT
15 апреля 2026, 11:14
> Взагалі сталінки дадуть фору багатьом сучасним будинкам.

Особливо в питанні іклюзивності. /sarcasm
RobinG
RobinG
15 апреля 2026, 12:34
І за фсьо сплатять мешканці сталінок та хрущівок, а держава надасть їм МОЖЛИВІСТЬ взяти іпотеку під, наприклад 5 відсотків. А якщо ні, то нададуть гроші по державній вартості з урахуванням амортизації фонду.
