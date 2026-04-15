Крупнейший пакет дронов: Британия передаст Украине 120 тысяч беспилотников

ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

15 апреля 2026, 16:56 Читати українською

Крупнейший пакет дронов: Британия передаст Украине 120 тысяч беспилотников

Великобритания объявила о запуске крупнейшего в истории пакета поддержки беспилотными системами. В течение 2026 года Вооруженные силы Украины получат не менее 120 000 дронов разных типов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Великобритании.

Крупнейший пакет дронов: Британия передаст Украине 120 тысяч беспилотников
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

О предоставлении рекордного количества техники объявили сегодня, 15 апреля, во время 34-го заседания Контактной группы по обороне Украины («Рамштайн») в Берлине. В новый пакет войдут:

  • Ударные дроны большой дальности;
  • Разведывательные дроны;
  • Логистические БпЛА;
  • морские беспилотные системы.

Поставки по этому контракту начались уже в апреле. Большинство заказов будут выполняться британскими компаниями (в частности, Tekever, Windracers и Malloy Aeronautics).

Не только дроны: ПВО и артиллерия

Министр обороны Британии Джон Хили также подтвердил, что кроме беспилотников Украина получит:

  • Сотни тысяч артиллерийских снарядов;
  • Тысячи ракет для систем ПВО.

Эта поддержка финансируется в рамках общего военного бюджета Великобритании для Украины на 2026 год, который составляет 3 млрд фунтов стерлингов.

«Путин рассчитывает на то, что события на Ближнем Востоке будут отвлекать наше внимание. Однако ничто не помешает нам стоять бок о бок с украинцами столько, сколько потребуется для достижения мира», — заявил Хили.

Сегодняшнее объявление является продолжением недавнего пакета помощи от Великобритании на 500 млн. фунтов стерлингов для противовоздушной обороны, о котором сообщили в феврале на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Комментарии - 2

IrishRepublican
IrishRepublican
15 апреля 2026, 16:59
Чергові новини в майбутньому часі
yurkomik
yurkomik
15 апреля 2026, 18:19
Дуже хороші новини. Британія виконує Будапешський меморандум хоч і в самих економічні проблеми.
