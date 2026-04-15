Крупнейший пакет дронов: Британия передаст Украине 120 тысяч беспилотников

Великобритания объявила о запуске крупнейшего в истории пакета поддержки беспилотными системами. В течение 2026 года Вооруженные силы Украины получат не менее 120 000 дронов разных типов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Великобритании.

Подробности

О предоставлении рекордного количества техники объявили сегодня, 15 апреля, во время 34-го заседания Контактной группы по обороне Украины («Рамштайн») в Берлине. В новый пакет войдут:

Ударные дроны большой дальности;

Разведывательные дроны;

Логистические БпЛА;

морские беспилотные системы.

Поставки по этому контракту начались уже в апреле. Большинство заказов будут выполняться британскими компаниями (в частности, Tekever, Windracers и Malloy Aeronautics).

Не только дроны: ПВО и артиллерия

Министр обороны Британии Джон Хили также подтвердил, что кроме беспилотников Украина получит:

Сотни тысяч артиллерийских снарядов;

Тысячи ракет для систем ПВО.

Эта поддержка финансируется в рамках общего военного бюджета Великобритании для Украины на 2026 год, который составляет 3 млрд фунтов стерлингов.

«Путин рассчитывает на то, что события на Ближнем Востоке будут отвлекать наше внимание. Однако ничто не помешает нам стоять бок о бок с украинцами столько, сколько потребуется для достижения мира», — заявил Хили.

Сегодняшнее объявление является продолжением недавнего пакета помощи от Великобритании на 500 млн. фунтов стерлингов для противовоздушной обороны, о котором сообщили в феврале на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.