15 апреля 2026, 8:00 Читати українською

Мир на грани рецессии: МВФ предупредил о худшем сценарии войны

Международный валютный фонд представил три сценария глобального экономического роста на фоне высокой неопределенности из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Международный валютный фонд представил три сценария глобального экономического роста на фоне высокой неопределенности из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Три сценария МВФ

Базовый, наиболее оптимистичный вариант предполагает, что война США с Ираном окажется краткосрочной, средняя цена на нефть составит в этом году $82 за баррель, а мировой ВВП вырастет на 3,1%. Для сравнения в январе МВФ ожидал расширения глобальной экономики на 3,3% и признался, что до начала иранского кризиса даже рассматривал возможность повышения прогноза до 3,9% — на фоне устойчивой динамики, поддерживаемой инвестиционным бумом в технологическом секторе, ослаблением торговых ограничений, фискальной поддержкой и благоприятными финансовыми условиями.

В негативном сценарии фонда — при более затяжном конфликте — цены на нефть удерживаются на уровне около $100 за баррель в этом году и откатываются к $75 в 2027-м. Тогда глобальный рост замедлится до 2,5%, подсчитал МВД.

При наиболее тяжелом развитии событий, предполагающем дальнейшую эскалацию и резкое подорожание энергоносителей, возможны серьезные потрясения на финансовых рынках и ужесточение финансовых условий. В этом случае рост мирового ВВП в этом году может сократиться до 2%, предрекает МВФ.

Он отмечает, что в таком случае экономика окажется близко к глобальной рецессии — по определению фонда, она наступает, когда рост ниже 2%. С 1980 года такое фиксировалось всего четыре раза — в том числе во время кризиса 2009 года и пандемии 2020-го, говорится в докладе.

Представляя сценарии, главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша заявил, что мировая экономика сейчас развивается по траектории между «базовым» и «негативным» сценариями. Но, но его словам, по мере усиления перебоев в ценах на энергоносители и цепочках поставок мир все больше смещается в сторону негативного сценария, приводит его слова Reuters.

Кто пострадает больше всех

В базовом прогнозе фонда основное замедление придется на развивающиеся страны: предполагаемый рост ВВП в них снижен с 4,2% до 3,9%. Ожидания относительно развитых государств не изменились и составляют 1,8%.

Среди крупнейших экономик сильнее всего ухудшена оценка по Великобритании и Германии: обе покажут рост всего на 0,8% в этом году вместо 1,1%, считает МВФ. В США он теперь предсказывает расширения ВВП не на 1,9%, а на 1,8%.

На Ближнем Востоке и в Центральной Азии рост замедлится до 1,9%, при этом в Бахрейне, Ираке, Кувейте и Катаре МВФ ожидает спад. Экономика самого Ирана сократится на 6,1% вместо ранее ожидаемого роста на 1,1%, говорится в докладе.

Турбулентность на фондовом рынке

Конфликт на Ближнем Востоке все еще может вызвать ту турбулентность, которой рынкам пока удавалось избегать, предупредил МВФ в своем блоге. Хотя с начала войны биржи демонстрировали «определенную устойчивость», это «не следует воспринимать буквально», считает фонд.

«Скорее, это отражает циклы эскалации и деэскалации, структурные улучшения финансовой системы, а также отсутствие решающего негативного поворота, который мог бы спровоцировать продолжительное падение рынков», — говорится в тексте.

МВФ указал, что инвесторы, возможно, «не полностью учли в ценах более неблагоприятные сценарии», подчеркнув, что конфликт «остается крайне непредсказуемым». Не исключен и «затяжной конфликт, вызывающий шок через каналы, которые пока не до конца очевидны».

Это может спровоцировать цепную реакцию в глобальной экономике, уже испытывающей давление из-за высокого уровня долга, а также на рынках с высокой долей заемного финансирования и низкой прозрачностью, таких как частное кредитования, написал МВФ.

Роман Мирончук
