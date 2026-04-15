Нефть дешевеет второй день подряд

В среду, 15 апреля, мировые цены на нефть продолжили снижение на фоне ожиданий возобновления мирных переговоров между США и Ираном, а также возможной разблокировки поставок из ключевого региона Ближнего Востока, которые сейчас ограничены из-за закрытия Ормузского пролива. Об этом сообщает Reuters.

Динамика цен

По состоянию на 09:35 по киевскому времени фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 16 центов (0,2%) — до $94,63 за баррель. Накануне падение составило 4,6%.

Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) упала на 70 центов (0,8%) — до $90,58 за баррель. В ходе предыдущей сессии контракт рухнул на 7,9%.

Причины

Основной причиной снижения цен на нефть являются заявления президента США Дональда Трампа о возможном возвращении к столу переговоров в Исламабаде (Пакситан) уже на этой неделе. Несмотря на то, что выходные закончились безрезультатно, сам факт готовности к диалогу заставляет трейдеров «сдавать» военную наценку, заложенную в цену раньше этого месяца.

Военные США подтвердили, что морская торговля Ирана полностью остановлена. Транзит через Ормузский пролив остается ограниченным — проходит лишь небольшая часть от привычных 130 судов в сутки.

Нефтеперерабатывающие заводы в Европе вынуждены переплачивать за альтернативную нефть. К примеру, партия WTI Midland для Роттердама вчера торговалась с рекордным бонусом в $22,80 до цены эталонных сортов.

Чего ждать сегодня?

Рынок замер в ожидании официальных данных от Минэнерго США (EIA) по поводу запасов нефти, которые выйдут в 17:30 по киевскому времени.