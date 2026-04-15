Министр финансов провел встречи в США с Всемирным банком, МВФ и Минфином США: о чем говорили

В рамках весеннего собрания МВФ и Всемирного банка делегация Министерства финансов во главе с Сергеем Марченко провела серию встреч с партнерами Украины. Основное внимание было уделено мобилизации финансовых ресурсов на 2026 год и реализации структурных реформ.

Всемирный банк: результаты сотрудничества и приоритеты на 2026 год

Во время встречи с вице-президентом Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Антонеллой Бассани Сергей Марченко отметил критическую роль Банка как главного консолидатора международной помощи. С 2022 года через механизмы Всемирного банка Украина привлекла более 71 млрд долларов США. Важно, что значительную часть этой суммы, более 41 млрд долларов США, составляют безвозвратные гранты, что позволило государству избежать чрезмерной долговой нагрузки при выполнении ключевых функций правительства.

Стороны обсудили результаты работы в 2025 году, который стал одним из самых продуктивных в рамках сотрудничества. В партнерстве с Банком было реализовано 27 проектов на общую сумму 34,5 млрд долларов США, а также подписано 13 новых соглашений. Портфель новых проектов за прошлый год превысил 1,1 млрд долларов, обеспечивая финансирование восстановления дорог, мостов и подготовку проектной документации через инициативы DRIVE и PREPARE.

На 2026 год приоритетом определена дальнейшая мобилизация ресурсов для поддержки бюджетной устойчивости. Особое внимание уделено реализации реформ в рамках Development Policy Operation (DPO). Подготовка соответствующих законопроектов является необходимым условием для привлечения следующих траншей финансирования уже во втором квартале. Средства будут направлены на первоочередные социальные расходы общего фонда госбюджета.

МВФ: реализация программы Extended Fund Facility

В рамках встречи с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером и главой миссии МВФ в Украине Гэвином Греем руководство Минфина обсудило прогресс в выполнении программы расширенного финансирования (EFF).

Программа EFF на 2026−2029 годы общим объемом 8,1 млрд долларов является главным ориентиром для укрепления фискальных институтов, антикоррупционной системы и интеграции Украины в экономическое пространство ЕС.

Первый обзор программы МВФ запланирован на июнь 2026 года. При условии успешного обзора Украина получит 686 млн долларов США (503 млн СДР).

Украинская сторона подтвердила приверженность реализации реформ в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом, в частности, для обеспечения макрофинансовой стабильности государства в условиях войны.

Встреча с Минфином США: Покрытие дефицита госбюджета Украины в 2026 году

Во время дискуссий с заместителем министра финансов США по международным делам Фрэнсисом Бруком ключевой темой стало обеспечение потребностей Украины во внешнем финансировании.

Согласно совместным оценкам правительства и МВФ, общий дефицит на 2026−2029 годы составляет около 136,5 млрд долларов США. Только в 2026 году Украине потребуется около 52 млрд долларов США международной помощи для поддержания макроэкономической стабильности и восстановления критической инфраструктуры.

Сергей Марченко назвал основные источники покрытия потребностей на 2026 год, а именно — механизм ERA Loans, инструмент ЕС Ukraine Facility, программу МВФ EFF и, как ожидается, Ukraine Support Loan от ЕС.

