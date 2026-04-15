Налог на OLX: сколько придется платить за продажу вещей и сдачу в аренду квартир

На днях приняли в первом чтении и за основу законопроект о введении так называемого налога на OLХ ( № 15111-д ). Это уже вторая попытка провести его через парламент. После того, как ВР провалила правительственный вариант, депутаты подготовили свой — альтернативный, и именно его поддержали в сессионном зале. В отличие от проекта авторства Кабмина, он не содержит самых скандальных норм, к примеру, о регистрации спецсчетов и раскрытии банковской тайны. Но главное нововведение — взимание налога из продаж через цифровые платформы — осталось. «Минфин» разбирался, как украинцы будут его платить.

Напомним: ранее Рада провалила аналогичный законопроект, после чего Кабмин зарегистрировал в парламенте новый вариант документа. Он шел в пакете с проектами, которые украинские власти обязались принять в обновленном меморандуме с МВФ — о военном сборе после отмены военного положения и о налогообложении заграничных посылок стоимостью до 150 евро (законопроект о военном сборе в размере 5% в течение трех лет после войны уже принят и подписан Президентом, проект по посылкам пока находится на рассмотрении профильного комитета).

Правила смягчили: как будем платить налог на OLX

В правительственном законопроекте о налоге на продажи с цифровых платформ предусматривалось немало норм, которые жестко критиковали и депутаты, и эксперты.

В частности, был пункт о том, что частные лица, даже если они проводили через цифровые платформы менее 30 сделок в год на сумму до 2 тысяч евро (это необлагаемый налогом порог), должны были включать полученные доходы в ежегодные налоговые декларации и платить 18% НДФЛ. Кроме того, необлагаемые налогом продажи до 2 тысяч евро в год касались только товаров и не распространялись на услуги. Следовательно, если бы проект приняли в таком виде, сдача через цифровые площадки в аренду недвижимости, ремонты, клининг и пр. облагались бы налогами с первой гривны.

Продавцы, которые реализуют товары более чем на 2 тысячи евро в год, по задумке Кабмина, должны были открывать специальные банковские счета и платить налоги по льготной ставке 5%. Но к этим счетам получала бы доступ налоговая служба. В профильном сообществе тут же заявили, что готовится, по сути, отмена банковской тайны.

Законопроект от Кабмина эксперты считали непроходным — по предварительным оценкам, голосов «за» при его голосовании вряд ли бы хватило.

Одновременно в профильный комитет начали поступать альтернативные проекты. Один из них — № 15111-д (его подали Даниил Гетманцев, Ярослав Железняк, Александр Сова и Андрей Мотовиловец) — в итоге был одобрен комитетом и включен в повестку дня.

«Это доработанный текст, который мы значительно изменили. Сейчас он не касается подержанных вещей, нет спецсчетов и доступа к банковской тайне. Это хорошая инициатива и я с удовольствием ее поддержал. А ко второму чтению еще доработаем», — написал в своем Телеграм Ярослав Железняк, первый заместитель главы Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, и один из авторов законопроекта.

Вот основные положения законопроекта, который ВР приняла в первом чтении:

возможность платить льготную ставку 5% получили самозанятые граждане и физлица-предприниматели (если продажи через цифровые платформы отличаются от официально зарегистрированного вида деятельности). «То есть речь идет о продаже предпринимателем личных вещей. Это хорошая инициатива, которой в проекте от Кабмина не было», — пояснил «Минфину» глава общественной организации SAVEФОП Сергей Доротич.

Устанавливается норма о «необлагаемом пороге» — 30 операций в год на сумму до 2 тысяч евро в год. При таких параметрах продаж операторы цифровых платформ не будут передавать данные о продавцах в налоговые органы.

В общей сумме не будут учитывать подержанные вещи, только новые. То есть реализация б/у товаров не является предметом законодательного регулирования.

Физлицам, которые реализуют через цифровые платформы товаров и услуг на сумму менее 834 размеров минимальной зарплаты (порядка 7,2 млн гривен), не нужно будет подавать декларацию о доходах. Вместо этого, фискальная служба сама будет определять налоговые обязательства, если найдет основания для этого. Налоговое уведомление будет подаваться до июля следующего года (по аналогии выставления налогов на недвижимость или землю). Платить нужно будет по льготной ставке — 5% плюс военный сбор.

«Мы слышали, что в итоговой версии закона могут еще и снизить для продаж через цифровые платформы размер военного сбора — до 1%, вместо стандартных 5%. Если это реализуют, новые условия налогообложения будут намного лучше текущих. Ведь в действующем варианте Налогового кодекса прописано, что любые доходы украинцев облагаются по ставке 18% плюс военный сбор (итого — 23%); другое дело, что при продажах через цифровые платформы эти налоги сейчас фактически не взимаются из-за сложного администрирования», — говорит Доротич.

Продавцам не нужно будет открывать специальные счета в банках. Нет также нормы об обязанности финучреждений предоставлять данные о счетах по запросу налоговых органов.

Операторы цифровых платформ определены как налоговые агенты. Они должны будут стать на учет в налоговых органах, идентифицировать продавцов, и подавать ежегодные отчеты в фискальную службу.

Новый закон вступит в силу с 1 января 2027 года. Но, учитывая, что налоговая будет выставлять счета по итогам отчетного года, платить налоги украинцам придется только с 2028 года.

Одинаковые правила для OLX и Airbnb, но есть нюансы

Принятый в первом чтении законопроект значительно мягче, чем скандальный правительственный вариант «налога на OLX», — считает Игорь Ясько, управляющий партнер адвокатского объединения «Юридическая компания WINNER».

«Идея не в том, чтобы „обложить налогом бабушку, которая раз в год продает пальто“, а в том, чтобы легализировать тех, кто давно ведет бизнес через маркетплейсы, такси и курьерские сервисы, но при этом формально остается простым физлицом», — пояснил Ясько.

По его словам, Украина имплементирует европейские правила DAC7: платформы, типа OLX, Bolt, Uklon, Uber, Glovo, Airbnb, должны собирать и передавать в налоговую информацию о доходах свои пользователей, и эти данные будут использоваться при международном обмене информацией. «Для физлиц, которые зарабатывают через цифровые платформы, внедряется льготная ставка НДФЛ — 5%, вместо 18%. Но только после превышения определенного годового дохода (ориентир — 2 тысячи евро), чтобы обезопасить мелкие эпизодические продажи бытовых вещей», — отметил Игорь Ясько.

Он уточнил «Минфину»: для обычных пользователей ключевое — разовые, некоммерческие продажи личных вещей в пределах небольших сумм не становятся объектом новой налоговой нагрузки.

В то же время, если человек системно сдает жилье через тот же Airbnb, или каждый день ездит как курьер, торгует новыми товарами через маркетплейсы, то с принятием нового закона утаить такой доход будет более сложно. Платформа или сама будет удерживать налоги, или же ее отчетность станет для фискальной службы поводом требовать уплаты 5%, или «обычных» 18%, если зарегистрированы ФОП/юрлицо.

Что касается физлиц-предпринимателей и компаний, то для них правила налогообложения в целом не меняются — единый налог, НДС и налог на прибыль остаются такими же. «Принципиальная новация для бизнеса другая: обороты, которые проходят через цифровые платформы, станут прозрачными, и „продажи мимо кассы“ или дробление бизнеса на большое количество физлиц в онлайн будет значительно сложнее объяснить налоговой службе», — говорит Игорь Ясько.

Отметим, что формально, причислив цифровые платформы к налоговым агентам, Рада не делает разграничений на юрисдикцию маркетплейсов. То есть эти правила должны распространяться и на отечественный OLX, и на иностранный Airbnb.

Но Главное научно-экспертное управление ВР в свои замечаниях к проекту отмечает, что он не содержит итогового механизма регулирования — не предусмотрены инструменты влияния на операторов-нерезидентов платформ, если они не будут выполнять новые правила. В частности, речь идет о платформах тех стран, с которыми у Украины нет договоров о взаимной административной помощи в налоговых делах. То есть на практике иностранные платформы могут и не передавать данные по украинским продавцам нашей налоговой службе.

В Главном научно-экспертном управлении ВР также обращают внимание на то, что международный обмен информацией будет включать и персональные данные украинцев, на что парламент должен дать отдельное разрешение. «По нашему мнению, BP Украины должно бы предоставляться согласие на обязательность такого международного договора для Украины», — говорится в комментарии экспертов.

Что касается самих цифровых платформ, то они пока особых проблем для своей работы из-за новых налоговых инициатив не видят.

Как пояснили «Минфину» в пресс-офисе OLX, для них самое важное, что в упомянутом законопроекте предусмотрена норма о том, что доход от продаж до 2 тысяч евро не облагается налогом, нет требования по обязательному открытию специальных счетов и нормы о раскрытии банковской тайны.

«Проект предусматривает для таких платформ, как OLX, функцию налогового агента. Что это означает на практике? — Платформа будет рассчитывать, удерживать и перечислять налоги за пользователей, им не нужно будет делать это самостоятельно.

«Мы понимаем, что это новый процесс, который повлияет на работу платформы. Поэтому нам важно иметь достаточно времени на подготовку, а также четкое понимание требований к реализации этой функции. Самое главное — существенных изменений тут и сейчас не будет. Закон вступит в силу не ранее 2027 года, а новые правила коснутся только тех, кто проводит более 30 продаж в год или продает товаров на сумму свыше 2 тысяч евро», — сказали «Минфину» в пресс-офисе OLX.

Игорь Ясько добавил, что проект пока прошел только первое чтение и ко второму его текст еще могут откорректировать, в частности, уточнить порог необлагаемого налогом дохода, окончательные правила для подержанных вещей, механизм налогового агентирования платформ. Ярослав Железняк дал понять, что ухудшать условия для украинцев не планируется. Наоборот, могут быть новые послабления, правда, какие именно, нардеп не уточнил.

«Но вектор понятен уже сейчас — государство переходит от „слепой зоны“ онлайн-экономики к модели, где цифровые платформы становятся „глазами“ и „руками“ налоговой, а компромисс в виде льготной ставки налога 5% должен стимулировать самозанятых граждан выйти из тени», — говорит Ясько.

Что будет с ценниками

Сколько придется платить, если, к примеру, вы сдаете через цифровую платформу квартиру за 15 тысяч гривен в месяц? За год ваш доход составит 180 тысяч гривен, то есть больше «необлагаемых 2 тысяч евро». Налог 5% из этой суммы — 9 тысяч гривен. Не исключено, что продавцы могут попытаться заложить дополнительные расходы в ценник для арендаторов, — говорят риелторы. На той же квартире за 15 тысяч это составит примерно плюс 750 гривен в месяц. Но реализовать такие планы владельцы жилья смогут лишь, если будет позволять рыночная ситуация, то есть на жилье будет достаточный спрос.

То же касается практически всех товаров и услуг, реализуемых через цифровые платформы, — продавцы могут предпринять попытку заложить новые налоги в ценник, но не факт, что она пройдет.

Существует также вероятность, что часть продавцов уйдут в тень. К примеру, будут пытаться сдавать те же квартиры не через объявления на цифровых площадках, а посредством «сарафанного радио». Впрочем, как считают опрошенные «Минфином» эксперты, такая тенденция вряд ли станет массовой.