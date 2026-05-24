24 мая 2026, 17:00

Местные власти Калифорнии хотят обязать компании передавать долю акций тем, кого заменили на ИИ

Губернатор американского штата Калфиорния Гэвин Ньюсом подписал указ о масштабном пересмотре трудовой политики из-за стремительного развития искусственного интеллекта. Власти штата опасаются массового сокращения рабочих мест и готовят новые механизмы поддержки работников. Об этом сообщает The New York Times.

Что предусматривает указ

Новый указ предусматривает сотрудничество госучреждений из сферы ИИ для разработки мер, которые помогут избежать массовой безработицы.

В частности правительство Калифорнии планирует изучить возможность субсидирования компаний, которые будут сохранять рабочие места вместо замены работников искусственным интеллектом.

Документ также предусматривает расширение программ профпереподготовки для работников офисного сектора — службы поддержки, маркетинга, продаж и программирования и т. д. (т.е. профессии, которые больше всего могут пострадать от автоматизации).

Отдельно власти штата поручили изучить модель универсального базового капитала — системы, при которой жильцы будут получать долю в активах, таких как корпоративные акции или фонды благосостояния.

Для чего регулируется ИИ в Калифорнии

По словам главы штата Ньюсома, традиционных механизмов специальной защиты, в том числе страхования по безработице, может быть недостаточно для будущих технических вызовов.

Причиной таких решений стали предупреждение представителей технологической индустрии о масштабных изменениях на рынке труда. Калифорния уже приняла ряд законов о безопасности ИИ и контроля за использованием таких технологий.

