Украинцам упростили получение водительских прав в Польше: что изменили

Украинцы, проживающие в Польше, получили новые возможности для сдачи экзамена на водительские права. Во многих польских городах теоретический экзамен теперь доступен на украинском языке, а во время практической части разрешено пользоваться переводчиком. Об этом сообщает портал InPoland.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что изменилось

Украинский язык уже доступен для прохождения теоретического экзамена в Варшаве, Кракове, Люблине, Гданьске, Белостоке, Тарнове, Ольштыне и ряде других городов Польши. Это должно облегчить подготовку и сдачу тестов для граждан Украины, проживающих в стране.

В то же время практический экзамен по-прежнему проводится на польском языке. Однако кандидаты могут привлечь переводчика, который поможет при прохождении экзамена.

Для получения водительского удостоверения в Польше иностранцы должны отвечать нескольким требованиям. В частности, необходимо достичь установленного возраста для соответствующей категории прав и подтвердить проживание на территории Польши не менее 185 дней.

Читайте: Украинцам в Польше угрожают налоговые долги: кого могут заставить заплатить

Также необходимо подготовить пакет документов. В него входят:

заявление;

медицинская справка;

фотография;

документ, удостоверяющий личность;

подтверждение места жительства;

дополнительные справки или согласие родителей для несовершеннолетних — при необходимости.

Оформление водительского удостоверения происходит через систему профиля кандидата на водителя — PKK. Для получения номера PKK необходимо пройти медицинское освидетельствование, подать документы в соответствующий орган по месту жительства и дождаться регистрации профиля.