Зеленский внес в Раду законопроект о ратификации соглашения с ЕС относительно займа на 90 млрд евро

28 мая Президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект № 0376 о ратификации соглашения с ЕС по займам в поддержку Украины. Об этом идет речь на сайте Верховной Рады.

Что это значит

Документ открывает путь к макрофинансовой помощи, которую Киев будет получать из-за договоренностей с Еврокомиссией.

Документ также предусматривает ратификацию меморандума между Украиной и ЕС о получении макрофинансовой помощи в рамках займа в поддержку Украины.

Напомним

В четверг, 23 апреля, Совет Е С одобрил окончательное решение, необходимое для запуска нового финансового инструмента для Украины — Ukraine Support Loan объемом до 90 млрд евро на 2026−2027 годы.

Финансирование будет привлекаться через заимствование ЕС на международных рынках капитала, а обязательства по ним будут обеспечены бюджетным резервом Европейского Союза.

Для предоставления ссуды внесены изменения в многолетнюю финансовую перспективу ЕС на 2021−2027 годы, что создает правовые основания для заимствования и дальнейшего направления средств Украине.

Ожидается, что в 2026 и 2027 годах Украина будет получать по 45 млрд евро ежегодно. В частности, в 2026 году:

16,7 млрд евро будет направлено на бюджетную поддержку;

28,3 млрд евро — на оборонные нужды.

Первый транш планируется привлечь уже в ближайший месяц.