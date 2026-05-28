28 мая Президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект № 0376 о ратификации соглашения с ЕС по займам в поддержку Украины. Об этом идет речь на сайте Верховной Рады.
Зеленский внес в Раду законопроект о ратификации соглашения с ЕС относительно займа на 90 млрд евро
Что это значит
Документ открывает путь к макрофинансовой помощи, которую Киев будет получать из-за договоренностей с Еврокомиссией.
Документ также предусматривает ратификацию меморандума между Украиной и ЕС о получении макрофинансовой помощи в рамках займа в поддержку Украины.
Напомним
В четверг, 23 апреля,
Финансирование будет привлекаться через заимствование ЕС на международных рынках капитала, а обязательства по ним будут обеспечены бюджетным резервом Европейского Союза.
Для предоставления ссуды внесены изменения в многолетнюю финансовую перспективу ЕС на 2021−2027 годы, что создает правовые основания для заимствования и дальнейшего направления средств Украине.
Ожидается, что в 2026 и 2027 годах Украина будет получать по 45 млрд евро ежегодно. В частности, в 2026 году:
-
16,7 млрд евро будет направлено на бюджетную поддержку;
-
28,3 млрд евро — на оборонные нужды.
Первый транш планируется привлечь уже в ближайший месяц.
18−19 декабря 2025 г., по результатам заседания
