Ветераны получат до 75% скидки на регистрацию изобретений и торговых марок

Кабинет министров ввел льготные условия в сфере интеллектуальной собственности для ветеранского бизнеса. Соответствующие изменения предусмотрены постановлением правительства № 595. Об этом сообщает Liga Zakon.

Согласно новым правилам, субъекты ветеранского предпринимательства смогут уплачивать только 25% стандартного сбора за патентование изобретений. Также для ветеранов вдвое снизят стоимость регистрации собственных торговых марок и брендов.

В правительстве ожидается, что такие льготы будут способствовать развитию технологического предпринимательства среди ветеранов и помогут защищать авторские разработки и инновации.

Подтверждение права на льготы будет происходить автоматически через систему электронного взаимодействия «Трембита». Благодаря этому предпринимателям не придется дополнительно собирать справки или документы.

В то же время, постановление предусматривает механизм доплаты сборов в случае передачи прав на объекты интеллектуальной собственности лицам, не имеющим статуса ветерана. Правительство объясняет это необходимостью предотвратить возможные злоупотребления льготами.

Кроме того, изменились условия скидок при электронном подаче заявок. Теперь дисконт унифицирован на уровне 90% от полной стоимости сбора, что может привести к незначительному удорожанию онлайн регистрации торговых марок для других предпринимателей.

«Минфин» писал, что ветераны и люди с инвалидностью в результате войны смогут бесплатно застраховать авто.