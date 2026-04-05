Альтернативы нет: Гетманцев о введении «налога на OLX»

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

5 апреля 2026, 9:08 Читати українською

Альтернативы нет: Гетманцев о введении «налога на OLX»

Принятие правительственных налоговых инициатив, предусматривающих внедрение системы налогообложения доходов от цифровых платформ и отмену льгот на международные посылки, является единственным условием для продолжения финансового сотрудничества с МВФ. Альтернативы этим фискальным решениям не существует. Об этом заявил глава профильного парламентского комитета Даниил Гетманцев в интервью «Украинскому радио».

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Политические задержки

По версии Гетманцева, нынешние трудности в стране якобы обусловлены не состоянием самой экономики, а исключительно «процессами в украинском политикуме». Депутат утверждает, что именно из-за отсутствия политической воли тормозится принятие решений, крайне необходимых для получения финансовой помощи от международных партнеров.

В настоящее время в парламенте работает рабочая группа, которая рассматривает три новых правительственных законопроекта о налоговых изменениях. Гетманцев подчеркнул, что эти законы являются безальтернативными.

«У нас однозначно нет иной альтернативы, кроме как принять указанные акты. Мы, безусловно, немного их доработаем, ведь даже сегодня были определенные технические и содержательные замечания, которые мы обязательно учтём. Однако то, что они нужны стране, — это абсолютный факт», — подчеркнул председатель комитета.

Налог на OLX и новые сборы

Особое внимание депутат уделил инициативе по налогообложению доходов граждан на цифровых платформах (так называемый «налог на OLX»). Гетманцев безапелляционно утверждает, что этот законопроект является «абсолютно позитивным» и якобы пользуется поддержкой среди представителей бизнеса, поскольку от его принятия жестко зависит внешнее финансирование.

Стоит напомнить, что 10 марта Верховная Рада уже пыталась принять правительственный законопроект № 14025 о введении международного автоматического обмена информацией о доходах пользователей цифровых платформ, однако голосование провалилось.

Правительственный дубль

Не сумев провести инициативы единым пакетом, 30 марта Кабинет министров пошел в обход и подал в парламент новые, разделенные законопроекты. Они предусматривают внедрение стандарта международного обмена информацией DAC7 (налогообложение доходов через цифровые платформы), введение налогов на международные посылки, начиная с нулевой стоимости (от 0 евро), и продление действия военного сбора после завершения военного положения. В то же время вопрос о введении НДС для ФЛП-упрощенцев пока остается на стадии обсуждения.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Комментировать

Комментарии - 31

+
+15
EconomistPetya
5 апреля 2026, 9:21
#
Не понимаю почему депутаты тянут с этими очевидно Европейскими инициативами. Вся Европа так живет, и мы будем
+
0
JWT
5 апреля 2026, 9:50
#
Зараз продадуть всі свої товари на OLX і приймуть
+
+26
kadaad1988
5 апреля 2026, 12:14
#
Это где в Европе живут со средней зарплатой в 400 долларов и минимальной пенсией в 50? Это где в Европе облагаются налогом доходы в 150 долларов в месяц?!
+
+89
vovan9870
5 апреля 2026, 10:16
#
Альтернатива є - податки повинні платити багаті. Тобто — прогресивна шкала ПДФО, ЄСВ для третьої групи і т.д. А від законопроекту по OLX очікується практично нульовий ефект — підприємці податки і так сплачують, а не підприємцям б/у носки простіше буде викинути, ніж продавати з такими втратами, враховуючи інші комісії.
+
+27
BigBend
5 апреля 2026, 10:40
#
А чому багаті мають платити за тебе? Йди працюй.
+
0
w39932
5 апреля 2026, 11:26
#
Нічого, вас вигнали з Франції та Німеччини, скоро й ти підеш, тільки не працювати, а на інше місце. Хтось буде на тебе працювати за 2 євро на годину? Ага плював в тебе
+
0
BigBend
5 апреля 2026, 13:10
#
Кого вигнали? Кидай вживати прямо зранку.
+
0
w39932
5 апреля 2026, 15:21
#
Таких як ти і вигнали. Прогресивна шкала та складно з виведенням капіталу до того самого Дубая чи іншого сміття. Чи ти думаєш що ті хто будував ЄС,такі дурні? Ти шкурами українців відгодував собі пику і сидиш, ще й хтось повинен на тебе працювати? Та ти владі на коліна падати повинен, прийде наш народ з ЄС і ти в кращому випадку будеш тікати в оркостан або казахстан.
+
+12
BigBend
5 апреля 2026, 16:33
#
Що ти несеш? Сходи проспись.
+
0
w39932
5 апреля 2026, 18:25
#
Що ти несеш? Сходи проспись. Я так розумію, крім цього, у тебе аргументів немає? Горить під дупою? Ну, доживай свої останні роки в бізнесі
+
0
BigBend
5 апреля 2026, 18:59
#
Які аргументи можуть бути на відверту маячню?
+
0
Romanenkas17
5 апреля 2026, 17:44
#
«твій народ прийде в єс» — дуже смішно. Вже багато прийшли, туалети миєте в польші))
+
+15
w39932
5 апреля 2026, 18:29
#
Я маю величезну повагу до тих людей, які прибирають туалети в Польщі чи в будь-якій іншій країні. Ти сидиш у найбіднішій країні Європи, платиш своїм працівникам копійки, а ще й з тих мізерних податків сидиш ниєш? Ганьба вам. Так навіть той, хто миє підлоги в Польщі має кращий рівень життя, ніж ти)
+
0
BigBend
5 апреля 2026, 19:00
#
О, рюській з рюськими тейками про туалети. У вас в різані на вулиці туалети, і мити не треба. Зручно.
+
+34
zephyr
5 апреля 2026, 13:32
#
Если Украина идёт в ЕС, то прогрессивную шкалу- таки надо вводить. Также, надо вводить налог на владение акциями, дивидендами и запретить это прятать подальше от физ лица. Т. е. если бы условный Пэпа не спрятал свои налоги за юр лицом и не платил бы 3%, а платил 18% как обычный физик- это были бы лишние 2 лярда денег. А если бы как в ЕС платил- лишние 5.5 лярда. И это один человек. Именно поэтому, Украина никогда не будет в ЕС: крiпаки так привыкли стоять раком и боготворить пана, что по-другому уже не могут
+
0
BigBend
5 апреля 2026, 16:34
#
Якщо хтось каже про «стоять раком» — одразу зрозуміло, що русня.
+
+30
Romanenkas17
5 апреля 2026, 17:45
#
Якраз стояти раком і на колінах це українська звичка…35 років так стоїмо.
+
0
BigBend
5 апреля 2026, 19:00
#
Так, ви стоїте все життя так, русаки.
+
+15
zephyr
5 апреля 2026, 19:35
#
Так это ж братский народ, и тех и других, совок приучил терпеть. Чисто у меня в мониторинге по моим знакомым- 8 судей, которые нарушили закон, которых на этом поймали, и ни один из них не понёс никакого наказания, и все 8 были восстановлены на работе. И что же сделает с этим пэрэсичный украинчик? Правильно: неначасi такое решать, надо потерпеть- враг близко.
+
0
BigBend
5 апреля 2026, 19:58
#
Ні, терпіти — це удел русні. І ви ніколи не буде е нам братами, кацапи.
+
0
zephyr
5 апреля 2026, 19:33
#
Очень аргументировано. Теперь, начинай заламывать руки и причитать: хiба воли ревуть, як ясла повнi? И смело иди за 3 копейки пахать за бронь.
+
0
BigBend
5 апреля 2026, 19:58
#
Ти вже напився? Якусь чухню несеш, як завжди.
+
0
zephyr
5 апреля 2026, 22:23
#
Первый раз тебе пишу, у тебя уже «как всегда», поза опущенной дворняги
+
+26
kadaad1988
5 апреля 2026, 12:18
#
Зчем же выкидывать носки? Просто тема OLX доставки умрет смертью храбрых, будет предоплата или наложенный платеж. Если начнут брать налог с наложки, то и она умрет, правда перевод денег пока налогооами еще не облагали, но от зеленой помойки можно ожидать чего угодно.
+
+94
Явам Нелох
5 апреля 2026, 10:57
#
А не красти мільярдами не пробували?. Чи така альтернатива навіть не розглядається… Скуби і далі гусаків разом зі шкірою, вони цього заслуговують бо мовчать.
+
+34
kadaad1988
5 апреля 2026, 12:20
#
Не смешите, это единственная цель пребывания всей этой швали, под партриотическими лозунгами, у власти, при этом ничем не отличаясь от рыгоаналов и прочих!
+
0
BigBend
5 апреля 2026, 13:11
#
А які у Зе були патріотичні лозунги? Знову ти несеш невідомо що.
+
0
Romanenkas17
5 апреля 2026, 17:46
#
Зе щодня випльовує нові і нові суперпатріотичні ессе, прокинься.
+
+26
w39932
5 апреля 2026, 15:24
#
Вже давно ні для кого не секрет, що всі органи без винятку беруть хабарі й перекидають їх нагору. У владі розуміють що в такій ситуації заробити купу грошей і втекти більше ніколи не вдасться. Тим більше що їх уже ніхто ніколи не знайде.
+
0
Romanenkas17
5 апреля 2026, 17:47
#
Це і є головна мета «дешевих» кредитів мвф — змусити платити країни за те що вони не брали. А дурні тут сперечаються і радіють з «європейських податків».(
+
0
BigBend
5 апреля 2026, 20:08
#
Ого, кредити дають, щоб на цьому заробити. Русня відкриває для себе економіку.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами