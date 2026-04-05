Альтернативы нет: Гетманцев о введении «налога на OLX»

Принятие правительственных налоговых инициатив, предусматривающих внедрение системы налогообложения доходов от цифровых платформ и отмену льгот на международные посылки, является единственным условием для продолжения финансового сотрудничества с МВФ. Альтернативы этим фискальным решениям не существует. Об этом заявил глава профильного парламентского комитета Даниил Гетманцев в интервью «Украинскому радио».

Политические задержки

По версии Гетманцева, нынешние трудности в стране якобы обусловлены не состоянием самой экономики, а исключительно «процессами в украинском политикуме». Депутат утверждает, что именно из-за отсутствия политической воли тормозится принятие решений, крайне необходимых для получения финансовой помощи от международных партнеров.

В настоящее время в парламенте работает рабочая группа, которая рассматривает три новых правительственных законопроекта о налоговых изменениях. Гетманцев подчеркнул, что эти законы являются безальтернативными.

«У нас однозначно нет иной альтернативы, кроме как принять указанные акты. Мы, безусловно, немного их доработаем, ведь даже сегодня были определенные технические и содержательные замечания, которые мы обязательно учтём. Однако то, что они нужны стране, — это абсолютный факт», — подчеркнул председатель комитета.

Налог на OLX и новые сборы

Особое внимание депутат уделил инициативе по налогообложению доходов граждан на цифровых платформах (так называемый «налог на OLX»). Гетманцев безапелляционно утверждает, что этот законопроект является «абсолютно позитивным» и якобы пользуется поддержкой среди представителей бизнеса, поскольку от его принятия жестко зависит внешнее финансирование.

Стоит напомнить, что 10 марта Верховная Рада уже пыталась принять правительственный законопроект № 14025 о введении международного автоматического обмена информацией о доходах пользователей цифровых платформ, однако голосование провалилось.

Правительственный дубль

Не сумев провести инициативы единым пакетом, 30 марта Кабинет министров пошел в обход и подал в парламент новые, разделенные законопроекты. Они предусматривают внедрение стандарта международного обмена информацией DAC7 (налогообложение доходов через цифровые платформы), введение налогов на международные посылки, начиная с нулевой стоимости (от 0 евро), и продление действия военного сбора после завершения военного положения. В то же время вопрос о введении НДС для ФЛП-упрощенцев пока остается на стадии обсуждения.