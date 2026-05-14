14 мая 2026, 14:51 Читати українською

В Раде зарегистрировали законопроект о новых правилах бронирования

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект № 15237 «О справедливом бронировании и участии в обороне», который предусматривает новые правила бронирования работников во время мобилизации. Целью документа является сделать механизм бронирования более прозрачным, уменьшить коррупционные риски и усилить участие забронированных граждан в обороне государства.

Законопроект был зарегистрирован 3 мая 2026 года. Его авторы предлагают законодательно закрепить единые правила бронирования для всех категорий работников.

Документ предусматривает, что право на бронирование, основания его предоставления и максимальные сроки действия будут определяться исключительно законом. Также предлагается полностью запретить бессрочное бронирование.

Отдельно законопроект предусматривает регулярный пересмотр бронирования — будет проверяться, отвечает ли лицо установленным требованиям.

Кроме того, авторы инициативы предлагают обязать забронированных граждан участвовать в обороне страны одним из нескольких способов. В частности, речь идет о:

  • работе на объектах критической инфраструктуры;
  • службе в резерве;
  • целевых взносах на оборону.

Также законопроект предполагает создание отдельного Реестра забронированных лиц. В него будут вносить информацию обо всех гражданах, получивших бронирование. В документе прописано, что персональные данные забронированных и информация, которая может указывать на конкретный объект критической инфраструктуры, должны быть обезличены.

В случае принятия документ вступит в силу на следующий день после официального опубликования.

Напомним

«Минфин» писал, что для работников энергетических компаний и коммунальных предприятий, привлеченных к ликвидации последствий российских ударов, принято решение о бронировании всего персонала.

Роман Мирончук
korvin29
14 мая 2026, 15:08
Самое интересное и забавное, что для рядового украинца, все равно при какой власти жить).).)
Тут только для украинских олигархических семей и их ближайшего окружения имеет значение то, кто сидит на Банковой.
Унилий Бетменцев
14 мая 2026, 15:54
Дуже універсальний коментар, можна практично під кожною новиною писати.
Унилий Бетменцев
14 мая 2026, 15:57
Не зрозуміло хто підпадає під вимоги працювати/платити — уже заброньовані чи пересічний Микола може податися на бронювання із «цільовими внесками на оборону»?
