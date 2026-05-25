25 мая 2026, 9:52

Полиция получит доступ к информации об имуществе и активах украинцев

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 15260 «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и другие законодательные акты относительно совершенствования мер по выявлению необоснованных активов и сбору доказательств их необоснованности» от 19 мая 2026 года, который предлагает расширить полномочия Нацполиции по делам о необоснованных активах, пишет «Судебно-юридическая газета».

О чем говорится в пояснительной записке

Документ направлен на усиление механизмов выявления активов, законность происхождения которых вызывает сомнения, а также на расширение инструментов сбора доказательств по делам об их взыскании в доход государства.

Фактически речь идет о возможности доступа к обширному массиву информации из государственных реестров:

  • недвижимость,
  • имущество,
  • активы,
  • корпоративные права,
  • прочие данные, касающиеся финансового и имущественного положения.

Из пояснительной записки следует, что авторы законопроекта считают действующую модель недостаточной, поскольку Национальная полиция фактически расследует значительное количество коррупционных правонарушений и случаев незаконного обогащения, но не имеет отдельных процессуальных полномочий для работы с необоснованными активами в рамках гражданского процесса.

Что изменится?

Законопроект предусматривает комплексные изменения в КУоАП, ГПК Украины и Закон «О Национальной полиции», которые фактически расширяют роль Национальной полиции в делах о необоснованных активах.

Полиции предлагают предоставить полномочия не только по выявлению таких активов и сбору доказательств их необоснованности, но и по розыску и аресту имущества, которое может быть взыскано в доход государства.

Для этого полиция сможет бесплатно получать информацию от государственных органов, органов местного самоуправления и юридических лиц, в том числе из автоматизированных систем, реестров и банков данных.

Законопроект также определяет сроки реагирования на запросы Национальной полиции Украины. Предусматривается, что субъекты, которым адресован соответствующий запрос, будут обязаны в течение трех дней предоставить необходимую информацию, а в случае невозможности — не позднее десятидневного срока со дня получения запроса сообщить о причинах, препятствующих ее предоставлению.

Отдельно документ позволяет привлекать специалистов и экспертов для оценки стоимости активов с признаками необоснованности, а изменениями в статью 290 ГПК Украины Национальную полицию фактически включают в перечень органов, уполномоченных принимать меры по выявлению необоснованных активов и сбору доказательств их необоснованности.

В то же время законопроект ужесточает ответственность за препятствование такой деятельности. В частности, предлагается распространить действие статьи 185−13 КоАП на случаи невыполнения законных требований должностных лиц Национальной полиции Украины — речь идет о непредставлении информации, предоставлении недостоверных данных, нарушении сроков ответа или уведомлении третьих лиц о сборе информации по таким делам.

Что может изменить законопроект

Законопроект направлен на то, чтобы сделать систему выявления необоснованных активов более оперативной за счет территориальной сети подразделений Национальной полиции. Авторы документа прямо указывают, что количество дел о необоснованных активах в настоящее время незначительно, а сроки сбора материалов могут сократиться именно благодаря привлечению полиции.

Фактически проект существенно расширяет роль Национальной полиции в сфере антикоррупционного контроля. Если ранее полномочия по выявлению необоснованных активов были преимущественно сосредоточены вокруг НАБУ, САП и других специализированных органов, то теперь полиция также получает отдельный процессуальный инструментарий для работы с такими активами.

Кроме того, документ усиливает механизмы информационного взаимодействия между полицией, государственными органами и юридическими лицами, а также создает отдельный механизм ответственности за препятствование сбору информации по делам о необоснованных активах.

В то же время законопроект может вызвать дискуссию о пределах полномочий Национальной полиции в сфере антикоррупционного контроля, ведь полиция фактически получает более широкий доступ к реестрам, сбору информации и механизмам поиска необоснованных активов.

Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Комментарии - 10

Перший Потужний
Перший Потужний
25 мая 2026, 10:26
@але не має окремих процесуальних повноважень для роботи з необґрунтованими активами в межах цивільного процесу.

що за маразм? а відколи поліцаї взагалі приймають участь в ЦИВІЛЬНОМУ процесі? Якби поліцаї НІКОЛИ не приймали участь в цивільному процесі, більше того, як тільки вони могли списати будь-яку вашу ситуацію в площину цивільного процесу — вам давали відписку і ви йшли куди подалі бо поліцаї займаються ЗАВЖДИ ВИКЛЮЧНО кримінальним процесом і адмінкою, до чого вони (не стосується автора статті) висрали оцю **** про «цивільний процес»? 0)

І з яких пір в межах КРИМІНАЛЬНОГО провадження, поліцаї «не можуть» отримувати потрібні дані з реєстрів? якби існує набу і сап, навіщо ці дві структури потрібні, якщо ще хочуть додати третю з по суті аналогічними повноваженнями в межах КРИМІНАЛЬНОГО процесу?

І до чого взагалі приплітати цивільний процес, якщо поліцаї НІКОЛИ не займалися цивільними справами, а всі арешти майна відбуваються в межах кримінального процесу…маразм потужнішає щодня в наших міністрів і депутатів
BigBend
BigBend
25 мая 2026, 10:53
Дати доступ мусорам, це означає:

1)завтра ж всю інфу про людину можна купити за 5$
2) післязавтра мусора ходять по квартирах людей з майном і при обшуках пропадає все, що погано леєжало.

Це якась шизофренія.
TAN72
TAN72
25 мая 2026, 11:09
При уровне доверия к мусорам,давать такие полномочия😂
manson
manson
25 мая 2026, 11:14
Ладно б там дбр набу еще понять как-то можно, но мусорам…
vPrirech
vPrirech
25 мая 2026, 11:36
З того що я розумію вся суть у цьому «необоснованных активов были преимущественно сосредоточены вокруг НАБУ, САП и других специализированных органов, «

Все житт я в Україні «боролися» за повноваження, і зараз ще й сміття хоче теж мати можливість доїти людей по питанню активів.

Щодо активів, ну не знаю що зараз неможливо отримати з реєстрів навіть для пересічного громадянина? Судові справи у доступі є, хто і де бенефіціар є. немає доступу до кількості грошей у банках — то поки сміття навчитсься використовувати комп’ютери щоб дізнатися скільки у кого грошей то люди гроші заберуть.

Звичайний крок на росширення повноважень щоб тепер любе сміття могло прийти і сказати — «я тепер теж про тебе все знаю, можу тебе доїти і хочу своєї частиких».
nsns3212
nsns3212
25 мая 2026, 12:06
Смачный плевок в лицо общества
IrishRepublican
IrishRepublican
25 мая 2026, 12:07
Типова мусорська диржава, нічого нового
parseval
parseval
25 мая 2026, 12:23
І жодного коменту від державників порталу))
crowl
crowl
25 мая 2026, 12:24
Нарешті поліція буде знати хто багатий на районі
spamer4life
spamer4life
25 мая 2026, 13:08
Хто автор???
