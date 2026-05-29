Минобороны вскоре представит обновленную реформу ТЦК — депутат

Министерство обороны в ближайшее время представит обновленную реформу системы территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Об этом заявил народный депутат Александр Федиенко в эфире «Вечір.LIVE».

По словам депутата, о подготовке перемен стало известно во время встречи с министром обороны Михаилом Федоровым.

В то же время, Федиенко подчеркнул, что любая реформа мобилизационной системы должна учитывать условия военного времени и не создавать рисков для обороноспособности страны.

Также депутат прокомментировал тезис о необходимости повышения эффективности использования личного состава ВСУ.

«Людей в Вооруженных Силах достаточно, их нужно начать эффективно использовать», — привел он слова Федорова, добавив, что поддерживает эту позицию.

Напомним

«Минфин» писал, что военнообязанные, призывники и резервисты теперь могут спланировать визит в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) через мобильное приложение «Резерв+».