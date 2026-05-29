Минобороны вскоре представит обновленную реформу ТЦК — депутат

Министерство обороны в ближайшее время представит обновленную реформу системы территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Об этом заявил народный депутат Александр Федиенко в эфире «Вечір.LIVE».
По словам депутата, о подготовке перемен стало известно во время встречи с министром обороны Михаилом Федоровым.
В то же время, Федиенко подчеркнул, что любая реформа мобилизационной системы должна учитывать условия военного времени и не создавать рисков для обороноспособности страны.
Также депутат прокомментировал тезис о необходимости повышения эффективности использования личного состава ВСУ.
«Людей в Вооруженных Силах достаточно, их нужно начать эффективно использовать», — привел он слова Федорова, добавив, что поддерживает эту позицию.
Напомним
«Минфин» писал, что военнообязанные, призывники и резервисты теперь могут спланировать визит в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) через мобильное приложение «Резерв+».
Можна скільки завгодно придумувати механізмів, законів, норм, але проблема виключно в силовій бусифікації, коли людям смішно від слів про те що людей не вистачає, і тому десять відгодованих биків в формі пакують одного цивільного.
Бо коли цивільних мужичків багато поруч, то тцкуни і поліцаї стараються втікати піджавши хвости, бо і голову проламати їм можуть.
Щодо роти найманців — в них була б мотивація і професіоналізм кращі, ніж в двох мільйонів сзч з від`ємною мотивацією, особливо згадується епізод, коли бусифікували українця, а він здавав позиції ЗСУ після бусифікації з мотивів помсти, загинули люди, і в нього потім журналістка у в`язниці питає:-Для чого ви це робили?,-на що він абсолютно логічно відповідає:-А для чого ви мене на фронт відправили? Я не хочу воювати, ви мене туди силою притягнули, на що ви розраховували? що я буду вас захищати за те як ви зі мною вчинили? випустіть мене і я до росії поїду, а звідти можу поїхати куди завгодно, в будь-яку країну. І це якби абсолютно не виправдовує його вчинок, але сам факт, якщо прослідкувати логічний зв`язок, то якби його примусово не бусифікували, від би не здавав ЗСУ для того щоб помститися. Бо більшість читаючи цю історію забуває чомусь про те, що його силою притягли туди, де він здавав позиції, і якби його туди силою не запихували ненавчені воювати в формі, то він би і не здавав нікого, бо мотиву тоді немає в нього.
