29 мая 2026, 9:02 Читати українською

Минобороны вскоре представит обновленную реформу ТЦК — депутат

Министерство обороны в ближайшее время представит обновленную реформу системы территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Об этом заявил народный депутат Александр Федиенко в эфире «Вечір.LIVE».

По словам депутата, о подготовке перемен стало известно во время встречи с министром обороны Михаилом Федоровым.

В то же время, Федиенко подчеркнул, что любая реформа мобилизационной системы должна учитывать условия военного времени и не создавать рисков для обороноспособности страны.

Также депутат прокомментировал тезис о необходимости повышения эффективности использования личного состава ВСУ.

«Людей в Вооруженных Силах достаточно, их нужно начать эффективно использовать», — привел он слова Федорова, добавив, что поддерживает эту позицию.

Напомним

«Минфин» писал, что военнообязанные, призывники и резервисты теперь могут спланировать визит в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) через мобильное приложение «Резерв+».

Роман Мирончук
Комментарии - 10

Андрей Иванов
29 мая 2026, 9:21
Как только начались разговоры про реформы и т. д. Буданов сказал, что косметические реформы не изменят сути процесса. А суть процесса это бусификация. В постанове 560 есть такое понятие как прибытие в тцк, так вот пока вы не прибыли в тцк у вас есть права, как только прибыли (бусифицировались) в тцк никаких прав уже у вас нет. Всё остальное это просто красочное оформление этого процесса.
The Корупціонер Потужненко
29 мая 2026, 9:28
Єдина реформа яка потрібна — це якщо тцкуни і ухилянти з поліцаї перестануть викрадати людей, зроблять контрактну армію і нормальне забезпечення, за аналогом нашого східного сусіда, все інше — це буде дуристика, а не реформи.

Можна скільки завгодно придумувати механізмів, законів, норм, але проблема виключно в силовій бусифікації, коли людям смішно від слів про те що людей не вистачає, і тому десять відгодованих биків в формі пакують одного цивільного.

Бо коли цивільних мужичків багато поруч, то тцкуни і поліцаї стараються втікати піджавши хвости, бо і голову проламати їм можуть.
29 мая 2026, 10:24
В россии контрактники уже закончились. скрытая мобилизация идет давно и бусификация там есть по тюрьмам и мигрантам, несколько месяцев назад начали студентов прессовать. но там система еще жестче и если человек ухилянт, то репрессии намного жестче и с одной стороны люди боятся, с другой рабски подчиняются. такое понятие как сзч практически отсутствует по причине быстрой гибели, а с другой стороны дизертиров обнуляют и пытают. наивно полагать, что за деньги выстроится очередь воевать. возможны частные компании, но история показывает, что с ними большие проблемы и они не носят массового характера. никто не против платить миллионы, но никто не говорит где их взять. все рассказывают про миллионы Миндича, но их хватит только на роту наемников
29 мая 2026, 11:04
Ага, добре, по телемарафону і проплачених ЗМІ завжди ж краще знають що і як в росії, на відміну від полонених росіян, котрі командирам нашим на камеру самі кажуть, що в росіян немає проблем з бажаючими пограти в цю войнушку по контракту за кілька мільйонів фантиків.

Щодо роти найманців — в них була б мотивація і професіоналізм кращі, ніж в двох мільйонів сзч з від`ємною мотивацією, особливо згадується епізод, коли бусифікували українця, а він здавав позиції ЗСУ після бусифікації з мотивів помсти, загинули люди, і в нього потім журналістка у в`язниці питає:-Для чого ви це робили?,-на що він абсолютно логічно відповідає:-А для чого ви мене на фронт відправили? Я не хочу воювати, ви мене туди силою притягнули, на що ви розраховували? що я буду вас захищати за те як ви зі мною вчинили? випустіть мене і я до росії поїду, а звідти можу поїхати куди завгодно, в будь-яку країну. І це якби абсолютно не виправдовує його вчинок, але сам факт, якщо прослідкувати логічний зв`язок, то якби його примусово не бусифікували, від би не здавав ЗСУ для того щоб помститися. Бо більшість читаючи цю історію забуває чомусь про те, що його силою притягли туди, де він здавав позиції, і якби його туди силою не запихували ненавчені воювати в формі, то він би і не здавав нікого, бо мотиву тоді немає в нього.
29 мая 2026, 9:53
Єдина прийнятна реформа ТЦК — переведення всім складом на бойові посади у званні солдата. Зараз тцкуни ганьблять форму і шеврони, які сміють носити.
29 мая 2026, 11:08
До речі командири підрозділів бойових вже про це казали, що було б добре тцкунів приводити на фронт, якщо бодай хтось з тих кого тцкуни привели піде в сзч.
29 мая 2026, 10:23
Не треба косметичних реформ тцк.
Три года колонии получил сантехник-экстремист Петрович за выкрики: «Система прогнила! Менять надо всю систему!»
29 мая 2026, 11:08
Українська влада здатна лише на корупційні схеми на тендерах та на косметичні реформи, це якби максимум цього режиму.
29 мая 2026, 10:36
На п’ятий рік війни, десятий раз реформа і нічого не змінилося за цей час. Ідіть ви лісом, ніхто вже не вірить вам.
29 мая 2026, 11:06
Зато відкриємо чергове міністерство людського капіталу, всі ж мріють бути не людиною, а чиїмось капіталом і ресурсом. А ще казали про перейменування тцк на щось там, ну це планувалося як реформа, але ясно що буде банальне перейменування, як колись по суті тупо перейменували адміністрацію президента на офіс президента, а по факту нічого не змінилося.
