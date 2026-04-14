14 апреля 2026, 20:00 Читати українською

Главное за вторник: евро обновил рекорд, реестр должников и налоги в «Дии»

Главные новости вторника, 14 апреля.

Главные новости вторника, 14 апреля.

НБУ установил курсы валют на среду: евро подорожало на 58 копеек и обновило исторический максимум

Курс евро на среду установлен на отметке — 51,33 грн, что на 58 копеек больше, чем во вторник (50,75 грн). Это новый исторический максимум; предыдущий был зафиксирован 18 февраля 2026 года на уровне 51,26 грн.

В Украине обновят реестр должников: что и для кого изменится

Председатель комитета по вопросам гражданского права и процесса Национальной ассоциации адвокатов Украины Олег Простибоженко рассказал, как будет работать обновленный реестр должников, закон о котором был одобрен в Верховной Раде Украины и уже передан на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Зеленский подписал закон о продлении действия военного сбора на 3 года после окончания войны

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 15110 о продлении действия военного сбора на три года после окончания войны, что является ключевым элементом новой программы финансирования с Международным валютным фондом.

В Украине отменили коммунальные платежи для владельцев разрушенного жилья

В Украине отменили начисление коммунальных платежей владельцам разрушенного жилья.

Государство автоматизирует уплату налогов и взыскание задолженностей через «Дию»

Министерство цифровой трансформации совместно с Государственной налоговой службой готовит к запуску обновленный инструмент в приложении «Дія». Он позволит физическим лицам отслеживать свои налоговые обязательства, проверять статус имущества и оплачивать задолженности онлайн.

Источник: Минфин
