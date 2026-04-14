НБУ установил курсы валют на среду: евро подорожал на 58 копеек и обновил исторический максимум

Национальный банк установил новые курсы валют на среду, 15 апреля. Доллар подорожал на 6 копеек, а евро — на 58 копеек до нового исторического максимума. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

В среду НБУ установил курс доллара на уровне 43,50 грн. Это на 6 копеек больше, чем во вторник (43,44 грн).

Исторический максимум доллара: 44,16 грн (13.03.26).

В то же время курс евро на среду установлен на отметке — 51,33 грн, что на 58 копеек больше, чем во вторник (50,75 грн). Это новый исторический максимум, предыдущий был зафиксирован 18 февраля 2026 на уровне 51,26 грн.

