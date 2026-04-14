В Украине обновят реестр должников: что и для кого изменится

Председатель комитета по вопросам гражданского права и процесса Национальной ассоциации адвокатов Украины Олег Простибоженко рассказал, как будет работать обновленный реестр должников, закон о котором одобрили в Верховной Раде Украины и уже передали на подпись президенту Владимиру Зеленскому, пишет mc.today.

Что известно об обновлении реестра должников

Законопроект № 14005 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упрощения исполнительного производства посредством цифровизации одобрили и передали на подпись Владимиру Зеленскому 7 апреля.

Он предусматривает изменение подхода к взысканию долгов посредством автоматизации, то есть взаимодействие государственных органов, банков и реестров становится более тесным, как и ужесточение ограничений для украинцев, имеющих долги. В частности, человек, попавший в реестр именно должников, не сможет распоряжаться своим имуществом, а все процедуры от ареста до снятия ограничений будут осуществляться через цифровую систему.

Кто считается должником и как это проверить

Простибоженко пояснил, что главная задача этого закона — упростить доступ государственных и частных исполнителей к информации об имуществе, прежде всего о средствах, в том числе об электронных кошельках должников. То есть если у вас есть статус должника, то об этом быстро станет известно, а на ваши счета, движимое и недвижимое имущество наложат ограничения.

Должником считается человек, в отношении которого имеется исполнительный документ, например:

решение суда о взыскании средств;

соответствующее заключение нотариуса, в частности на нотариально заверенных договорах;

постановление инспектора патрульной полиции и несвоевременно уплаченный штраф и т. п.

Простибоженко напомнил, что проверить, не числитесь ли вы в реестре должников, можно несколькими способами:

в «Дії» — в разделе «Исполнительные производства»;

в АСВП — автоматизированной системе исполнительных производств;

собственно, в Едином реестре должников, который работает с 2018 года.

Какие существуют ограничения для должников

Эксперт посоветовал время от времени проверять себя в реестре должников, ведь если вы туда попадете, то не сможете продать собственное недвижимое имущество, например квартиру. Дело в том, что каждая такая сделка сопровождается проверкой на предмет того, не значится ли продавец в реестре должников.

«Это сразу выяснится. И сейчас это еще больше автоматизируется, и лицо не сможет, нотариус не сможет удостоверить соответствующую сделку. Если нотариус нарушит соответствующее положение, государственный регистратор имеет право отказать. То есть сейчас как бы появляется двойная проверка и нотариусом, и государственным регистратором», — пояснил Простибоженко.

Он отметил, что эта норма номинально распространялась также на продажу автомобилей, а также на передачу ипотеки под залог. В то же время ограничения не распространяются на покупку.

То есть если вы числитесь в реестре как должник, но при этом покупаете жилье или автомобиль, ограничения на такие операции не налагаются. И еще один важный нюанс — исполнительная служба сможет взыскивать с вас долги также за счет этого нового имущества. Отчуждать его (продавать, дарить и т. д. ) будет невозможно.

Сможет ли государство изымать имущество должников

Простибоженко отметил, что норма о погашении долгов за счет имеющегося у должника имущества действует и сейчас. Частный или государственный исполнитель как уполномоченный субъект может выставить имущество должника на открытые торги. Купить его может фактически любой заинтересованный. Даже сам владелец-должник. Полученные от продажи средства направляются на погашение долгов.

В то же время нужно понимать, что никто не будет забирать, например, единственное жилье из-за долгов за коммунальные услуги или из-за неуплаченного штрафа за нарушение ПДД. Прежде всего потому, что на законодательном уровне существует ограничение, запрещающее лишать человека единственного жилья. То же самое касается ограничений, связанных с военным положением.

Что изменит автоматическое взыскание долгов

Автоматическое взыскание долгов при наличии средств — еще один аспект в работе с должниками, который может измениться после подписания президентом закона № 14005.

Сейчас (до подписания документа) обычно арест по представлению государственного исполнителя налагается на весь счет. Например, если вы задолжали 10 тыс. грн, а на счете у вас 100 тыс. грн, то временно теряете доступ ко всей сумме. Автоматическое списание призвано решить эту проблему — то есть если вы задолжали 10 тыс. грн, то арест налагается именно на эту сумму, а не на все средства на счету.