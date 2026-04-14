Государство автоматизирует уплату налогов и взыскание задолженностей через «Дію»

Министерство цифровой трансформации совместно с Государственной налоговой службой готовит к запуску обновленный инструмент в приложении «Дія». Он позволит физическим лицам отслеживать свои налоговые обязательства, проверять статус имущества и оплачивать задолженности онлайн.

Цифровизация данных и интеграция реестров

Как пишет на «РБК-Украина» заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль, новый функционал позволит пользователям получать информацию о начисленных налогах с помощью электронных копий налоговых уведомлений-решений (НУР). Приложение будет отображать подробные данные об объектах налогообложения: площадь земельных участков, квартир, домов или базовые характеристики транспортных средств.

Информация будет автоматически загружаться из официальных государственных реестров. При этом в Минцифры уверяют, что система не будет хранить персональные данные плательщиков на своих серверах, а лишь будет передавать их из баз данных ГНС через защищенные каналы связи после прохождения верификации.

Автоматизация платежей и система уведомлений

Процесс финансовых расчетов планируется автоматизировать. Реквизиты, в частности 29-значные банковские счета (IBAN) и коды бюджетной классификации (КБК), будут генерироваться системой самостоятельно в зависимости от места регистрации объекта или плательщика. Оплатить основную сумму налога и возможную пеню можно будет через интегрированные системы Apple Pay или Google Pay, после чего пользователь получит доступ к скачиванию квитанции.

Отдельным блоком станет система push-уведомлений. Приложение будет напоминать о новых начислениях, приближении сроков оплаты и появлении просроченных платежей. Как отмечают разработчики, это должно помочь плательщикам избежать начисления ежедневной пени, последующего ареста банковских счетов исполнительной службой или ограничения на выезд за границу. Сервис также будет работать экстерриториально, обеспечивая доступ к финансовой информации для граждан, находящихся за пределами Украины.

Выявление неточностей в государственных базах данных

Одной из заявленных целей проекта является предоставление налогоплательщикам возможности самостоятельно сверять данные реестров с реальным положением дел. Например, если в базе числится уже проданный автомобиль или объект недвижимости, за которые продолжает начисляться налог, пользователь сможет увидеть это несоответствие до того, как оно превратится в подтвержденный долг. Для решения таких ситуаций гражданам придется обращаться в налоговые органы для актуализации информации.