Главное за среду: нефть дешевеет, IPO SpaceX, Венгрия «перекрывает» газ
Нефть стремительно дешевеет на фоне надежд на прекращение огня на Ближнем Востоке
В среду, 25 марта, мировые цены на нефть продемонстрировали падение примерно на 4%. Рынок отреагировал на сообщение о том, что Соединенные Штаты направили Ирану предложение из 15 пунктов, направленное на прекращение войны. Это усилило ожидания относительно возможного перемирия, которое могло бы разблокировать критически важные пути снабжения в регионе.
IPO SpaceX: как Илон Маск готовится продать рынку космические обещания за 75 млрд долларов
Аэрокосмическая компания SpaceX планирует подать проспект эмиссии для первичного публичного размещения акций (IPO) уже на этой неделе. Корпорация намерена привлечь на фондовом рынке более 75 миллиардов долларов, что может сделать этот выход на биржу самым дорогостоящим в истории мировой экономики.
Рада освободила владельцев поврежденного жилья от оплаты коммунальных услуг
25 марта Верховная Рада приняла закон о начислении платы за жилищно-коммунальные услуги и учете убытков в связи с повреждением или уничтожением объектов недвижимого имущества.
Венгрия прекращает поставки газа в Украину
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о приостановке поставок газа в Украину до тех пор, пока не будет возобновлен транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба».
Тотальный контроль: финмониторинг ужесточил правила отчетности для банков и бизнеса
С февраля 2026 года в Украине вступили в силу новые жесткие правила финансового мониторинга. Государственная служба финансового мониторинга обязала банки и других субъектов первичного финансового мониторинга обязательно прилагать выписки по счетам клиентов к отчетам о подозрительных операциях. Кроме того, регулятор ввел групповой анализ клиентов, объединяя связанных лиц в единые схемы.
