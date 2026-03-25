Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
25 марта 2026, 20:00 Читати українською

Главное за среду: нефть дешевеет, IPO SpaceX, Венгрия «перекрывает» газ

Главные финансовые новости за среду, 25 марта.

Главные финансовые новости за среду, 25 марта.

Нефть стремительно дешевеет на фоне надежд на прекращение огня на Ближнем Востоке

В среду, 25 марта, мировые цены на нефть продемонстрировали падение примерно на 4%. Рынок отреагировал на сообщение о том, что Соединенные Штаты направили Ирану предложение из 15 пунктов, направленное на прекращение войны. Это усилило ожидания относительно возможного перемирия, которое могло бы разблокировать критически важные пути снабжения в регионе.

IPO SpaceX: как Илон Маск готовится продать рынку космические обещания за 75 млрд долларов

Аэрокосмическая компания SpaceX планирует подать проспект эмиссии для первичного публичного размещения акций (IPO) уже на этой неделе. Корпорация намерена привлечь на фондовом рынке более 75 миллиардов долларов, что может сделать этот выход на биржу самым дорогостоящим в истории мировой экономики.

Рада освободила владельцев поврежденного жилья от оплаты коммунальных услуг

25 марта Верховная Рада приняла закон о начислении платы за жилищно-коммунальные услуги и учете убытков в связи с повреждением или уничтожением объектов недвижимого имущества.

Венгрия прекращает поставки газа в Украину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о приостановке поставок газа в Украину до тех пор, пока не будет возобновлен транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба».

Тотальный контроль: финмониторинг ужесточил правила отчетности для банков и бизнеса

С февраля 2026 года в Украине вступили в силу новые жесткие правила финансового мониторинга. Государственная служба финансового мониторинга обязала банки и других субъектов первичного финансового мониторинга обязательно прилагать выписки по счетам клиентов к отчетам о подозрительных операциях. Кроме того, регулятор ввел групповой анализ клиентов, объединяя связанных лиц в единые схемы.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает amateur77 и 10 незарегистрированных посетителей.
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами