25 марта 2026, 13:53 Читати українською

Венгрия прекращает поставки газа в Украину

Премьер Венгрии Виктор Орбан объявил о прекращении поставок газа в Украину, пока не будет возобновлен транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Об этом Орбан заявил в видео, размещенном на странице Facebook .

Фото: Виктор Орбан

Позиция Орбана

«Поставки газа из Венгрии в Украину будут постепенно прекращены, а объем газа, который останется в Венгрии, будет сохраняться в Венгрии», — заявил Орбан.

Премьер-министр сообщил, что на ближайшем заседании правительства также будет внесено соответствующее предложение.

По словам Орбана, Украина блокирует работу нефтепровода «Дружба», и «пока мы успешно защищаемся от украинского шантажа и благодаря защищенным ценам венгры платят самые низкие цены на заправках, и мы должны двигаться дальше, чтобы прорвать нефтяную блокаду и обеспечить Венгрию безопасным энергоснабжением».

«Пока Украина не даст нефть, она не получит газ из Венгрии», — подчеркнул премьер-министр, подчеркнув, что поскольку Украина также «атакует южный газопровод, поставляющий газ в Венгрию, мы должны создать резервы, и поэтому мы будем заполнять венгерские газохранилища вместо украинских».

«Мы защитим энергетическую безопасность Венгрии, мы сохраним защищенную цену на бензин и пониженную цену на газ!» — подчеркнул он.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
