Тотальный контроль: финмониторинг ужесточил правила отчетности для банков и бизнеса

С февраля 2026 года в Украине вступили в силу новые жесткие правила финансового мониторинга. Государственная служба финансового мониторинга обязала банки и других субъектов первичного финансового мониторинга обязательно прилагать выписки по счетам клиентов к отчетам о подозрительных операциях. Кроме того, регулятор ввел групповой анализ клиентов, объединяя связанных лиц в единые схемы. Об этом говорится в разъяснительном письме ведомства от 20 марта, которое дополняет приказ Минфина № 322.

Переход к модели Big Data и стандартизация отчетов

Ранее субъекты финансового мониторинга обладали определенной свободой в определении объема данных для сообщений о подозрительных финансовых операциях (форма N-FM). Это приводило к различиям в практике отчетности и затрудняло государственным органам анализ финансовых цепочек.

Отныне введен единый цифровой стандарт в формате XML-файла. Приказ № 322 (вступивший в силу 2 февраля 2026 года) и мартовские разъяснения закрепляют переход системы к автоматизированной обработке больших массивов данных (Big Data). Каждая транзакция и участник схемы теперь имеют четко определенное место в структуре электронного отчета.

Групповая ответственность: кого будут считать «схемой»

Главное нововведение — изменение подхода к анализу клиентов. Если раньше подозрительные операции могли рассматриваться изолированно, то теперь Госфинмониторинг обязывает подавать одно сводное сообщение на всю группу связанных лиц, формируя в отношении них единое обоснованное заключение.

Регулятор определил четкие критерии, по которым клиенты будут объединяться в группу:

Использование одних и тех же IP-адресов для входа в интернет-банкинг или подачи налоговой отчетности.

Соучредители, конечные бенефициарные владельцы или доверенные лица.

Регистрация по адресу массовой регистрации или фактическое пребывание в одном офисе.

Наличие общих основных поставщиков или покупателей (формирование замкнутого финансового круга).

Одновременная регистрация компаний в короткие сроки или одновременное начало активных операций.

Изменения в заполнении отчетов и роль контрагентов

Новые правила существенно меняют порядок представления информации:

Банковские выписки стали обязательными: они автоматически прилагаются к уведомлениям в качестве доказательств подозрительной деятельности.

Хронология схемы: началом подозрительной деятельности считается первая операция любого из участников группы, а завершением — последняя.

Статус участников: в формализованных полях отчета указаны исключительно прямые «клиенты» учреждения.

Судьба контрагентов: контрагенты, даже если они являются ключевыми звеньями схемы, исключаются из формализованных таблиц. Вся информация о них переносится в текстовую часть — обоснованное заключение с подробным описанием подозрений.

Кого касаются новые правила

Требования распространяются не только на банки. К субъектам первичного финансового мониторинга в Украине также относятся: страховые компании, кредитные союзы, ломбарды, почтовые операторы, профессиональные участники рынков капитала, поставщики услуг виртуальных активов (криптобиржи), а также нотариусы, адвокаты, частные аудиторы и бухгалтеры.

Почему это важно

Внедрение группового анализа и обязательной передачи выписок по счетам знаменует конец эпохи «фрагментированного» комплаенса. Государство получает инструмент для автоматического отслеживания целых финансовых сетей и конвертационных центров, ориентируясь на цифровые следы (такие как общие IP-адреса). Для бизнеса и обычных клиентов это означает, что их транзакции будут анализироваться под микроскопом в привязке к действиям их партнеров. Если один из контрагентов попадет под подозрение как часть схемы, банковская тайна (в виде полной выписки) всей связанной группы автоматически окажется на столах аналитиков Госфинмониторинга. Это существенно повышает риски блокировки счетов по принципу «токсичного соседства».