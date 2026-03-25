25 марта 2026, 13:11 Читати українською

Нефть стремительно дешевеет на фоне надежд на прекращение огня на Ближнем Востоке

В среду, 25 марта, мировые цены на нефть продемонстрировали падение примерно на 4%. Рынок отреагировал на сообщение о том, что Соединенные Штаты направили Ирану предложение из 15 пунктов, направленное на прекращение войны. Это повысило ожидание возможного перемирия, которое могло бы разблокировать критические пути поставки в регионе, сообщает Reuters.

Цены на нефть

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на $4,17 (или 4%), зафиксировавшись на уровне $100,32 за баррель, хотя в ходе торгов цена опускалась даже до $97,57.

Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подешевела на $3,11 (3,4%) — до $89,24 за баррель после падения до дневного минимума в $86,72.

Следует отметить, что это падение произошло после бурного вторника, когда оба эталона выросли почти на 5%, прежде чем потерять часть прибыли во время волатильной торговли после закрытия сессии.

Мирный план Вашингтона

Президент США Дональд Трамп во вторник, 24 марта, заявил о прогрессе в переговорах по прекращению войны с Ираном. Источники подтвердили, что Вашингтон передал Тегерану план урегулирования, состоящий из 15 пунктов.

По данным израильского «2 канала», США стремятся установить месячное перемирие для обсуждения этого плана. Документ, в частности, предусматривает ликвидацию ядерной программы Ирана, прекращение поддержки прокси-групп и самое главное для рынка восстановление судоходства через Ормузский пролив.

Ситуация в Ормузском проливе

Война практически полностью остановила поставки нефти и сжиженного природного газа (СПГ) через Ормузский пролив, через который обычно проходит около пятой части мировой поставки топлива. Международное энергетическое агентство назвало это самым большим в истории сбоем в поставках нефти.

Хотя Иран сообщил Совету Безопасности ООН, что «невражеские суда» могут проходить через пролив при условии координации с иранскими властями, напряженность остается высокой. Удары со стороны США, Израиля и Ирана продолжаются, а Вашингтон готовится отправить дополнительные войска в регион.

Чтобы компенсировать дефицит, Саудовская Аравия резко нарастила экспорт через свой порт Янбу в Красном море — на прошлой неделе объемы выросли почти до 4 миллионов баррелей в сутки.

Влияние запасов в США

Дополнительное давление на цены оказывают данные Американского института нефти (API). За неделю, завершившуюся 20 марта, запасы сырой нефти в США выросли на 2,35 млн баррелей. Также зафиксировано увеличение запасов бензина на 528 000 баррелей и дистиллятов на 1,39 млн баррелей, что сигнализирует о превышении предложения над спросом внутри Штатов.

Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
