25 марта Верховная Рада приняла закон о начислении платы за жилищно-коммунальные услуги и учета ущерба в связи с повреждением или уничтожением объектов недвижимого имущества. Об этом идет речь на сайте парламента.
Рада освободила владельцев поврежденного жилья от оплаты коммунальных услуг
Что предусматривает закон
Принятый закон предусматривает:
- отмену начисления платы за управление многоквартирным домом, если он поврежден или уничтожен и не может использоваться по назначению;
- освобождение владельцев поврежденного или разрушенного жилья от оплаты отдельных коммунальных услуг на период, когда объект фактически непригоден для проживания;
- определение порядка учета ущерба, причиненного владельцам недвижимости вследствие вооруженной агрессии;
- урегулирование взаимодействия между органами власти, управляющими зданий и поставщиками услуг по фиксации повреждений и прекращению начислений.
Соответствующие нормы будут действовать в течение всего периода военного положения и еще один год после его завершения или отмены.
Реализация закона позволит:
- обеспечить социальную справедливость для граждан, чье жилье пострадало от войны;
- устранить факты необоснованного начисления платежей за разрушенные или непригодные для жизни объекты;
- упорядочить механизм фиксации ущерба, что является важным элементом для будущих программ восстановления и выплаты компенсаций.
Источник: Минфин
Комментарии