25 марта 2026, 14:57 Читати українською

Рада освободила владельцев поврежденного жилья от оплаты коммунальных услуг

25 марта Верховная Рада приняла закон о начислении платы за жилищно-коммунальные услуги и учета ущерба в связи с повреждением или уничтожением объектов недвижимого имущества. Об этом идет речь на сайте парламента.

Что предусматривает закон

Принятый закон предусматривает:

  • отмену начисления платы за управление многоквартирным домом, если он поврежден или уничтожен и не может использоваться по назначению;
  • освобождение владельцев поврежденного или разрушенного жилья от оплаты отдельных коммунальных услуг на период, когда объект фактически непригоден для проживания;
  • определение порядка учета ущерба, причиненного владельцам недвижимости вследствие вооруженной агрессии;
  • урегулирование взаимодействия между органами власти, управляющими зданий и поставщиками услуг по фиксации повреждений и прекращению начислений.

Соответствующие нормы будут действовать в течение всего периода военного положения и еще один год после его завершения или отмены.

Реализация закона позволит:

  • обеспечить социальную справедливость для граждан, чье жилье пострадало от войны;
  • устранить факты необоснованного начисления платежей за разрушенные или непригодные для жизни объекты;
  • упорядочить механизм фиксации ущерба, что является важным элементом для будущих программ восстановления и выплаты компенсаций.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
