Рада освободила владельцев поврежденного жилья от оплаты коммунальных услуг

25 марта Верховная Рада приняла закон о начислении платы за жилищно-коммунальные услуги и учета ущерба в связи с повреждением или уничтожением объектов недвижимого имущества. Об этом идет речь на сайте парламента.

Что предусматривает закон

Принятый закон предусматривает:

отмену начисления платы за управление многоквартирным домом, если он поврежден или уничтожен и не может использоваться по назначению;

освобождение владельцев поврежденного или разрушенного жилья от оплаты отдельных коммунальных услуг на период, когда объект фактически непригоден для проживания;

определение порядка учета ущерба, причиненного владельцам недвижимости вследствие вооруженной агрессии;

урегулирование взаимодействия между органами власти, управляющими зданий и поставщиками услуг по фиксации повреждений и прекращению начислений.

Соответствующие нормы будут действовать в течение всего периода военного положения и еще один год после его завершения или отмены.

Реализация закона позволит: