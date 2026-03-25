IPO SpaceX: как Илон Маск готовится продать рынку космические обещания за $75 млрд

Аэрокосмическая компания SpaceX планирует подать проспект эмиссии для первичного публичного размещения акций (IPO) уже на этой неделе. Корпорация намерена привлечь на фондовом рынке более 75 миллиардов долларов , что может сделать этот выход на биржу самым дорогостоящим в истории мировой экономики. Об этом сообщает The Information.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Превзойти нефтяных гигантов

Подготовка к публичному размещению акций SpaceX сопровождается постоянным ростом финансовых аппетитов руководства. Изначально ожидалось, что компания проведет рекордное IPO летом, привлекая до 50 миллиардов долларов при общей оценке бизнеса в более чем 1,75 триллиона долларов. Однако сейчас конечная цель привлечения капитала выросла до 75 миллиардов.

В случае успешной реализации этого плана SpaceX с легкостью побьет предыдущий исторический рекорд фондового рынка, установленный в 2019 году государственной нефтяной корпорацией Саудовской Аравии Saudi Aramco (тогда в ходе листинга было привлечено 29,4 миллиарда долларов).

На что уйдут миллиарды инвесторов

Масштабное привлечение капитала позиционируется как необходимый источник финансирования чрезвычайно дорогостоящих и рассчитанных на длительный срок инициатив компании. Значительная часть средств будет направлена на расширение спутникового интернет-провайдера Starlink, а также на внедрение технологии прямой связи с мобильными телефонами. Еще одним направлением расходов станет дальнейшая разработка сверхтяжелой ракеты Starship, которая все еще находится на этапе испытаний.

Искусственный интеллект в космосе и сохранение власти

Согласно данным профильных финансовых изданий (в частности, Financial Times) и рыночной аналитике, феноменальная оценка SpaceX в 1,75 триллиона долларов основана не на текущих финансовых показателях или прибыльности, а исключительно на спекулятивных ожиданиях. Чтобы оправдать такую капитализацию в глазах инвесторов, Илон Маск накануне IPO интегрировал в космическую компанию свой стартап по искусственному интеллекту xAI. В настоящее время одной из главных идей для пиара размещения стал гипотетический проект создания орбитальных центров обработки данных для ИИ, которые якобы будут использовать низкие температуры космоса для бесплатного охлаждения серверов.

При этом, привлекая средства публичного рынка, руководство не намерено делиться реальной властью. Компания планирует ввести структуру акций двойного класса, которая позволит учредителю единолично принимать все ключевые решения, даже обладая миноритарным пакетом. Кроме того, инсайдеры сообщают, что квота для розничных инвесторов во время IPO может превысить 20%, что указывает на явную ориентацию компании на массовый ажиотаж среди непрофессиональных игроков.

Почему это важно

Предстоящее IPO SpaceX обещает стать крупнейшим испытанием слепого доверия в истории Уолл-стрит. Оценка компании почти в 1,75 триллиона долларов совершенно не соответствует классическим мультипликаторам рентабельности и держится исключительно на агрессивном маркетинге и личном бренде основателя. Хотя подразделение Starlink действительно генерирует денежный поток, обещания построить лунные базы или орбитальные дата-центры для искусственного интеллекта остаются на грани научной фантастики с неочевидными перспективами окупаемости. Привлечение 75 миллиардов долларов в условиях сохранения жесткого диктата Маска через акции двойного класса создает классическую финансовую ловушку. Рядовые инвесторы будут покупать не стабильный прозрачный бизнес, а билет на финансирование самых рискованных экспериментов миллиардера, где любая технологическая неудача может привести к быстрому обвалу раздутой капитализации.